الجيش الصومالي يعلن إحباط مخطط للمليشيات بإقليم باي جنوبي البلاد

الجيش الصومالي يعلن إحباط مخطط للمليشيات بإقليم باي جنوبي البلاد

أعلن الجيش الصومالي، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح النقيب أونكود معلم آدم، قائد الوحدة 45 من اللواء الثامن بالفرقة 60 للعمليات الخاصة في الجيش الصومالي، أمس الجمعة، أن "القوات تمكنت من إحباط تحركات المليشيات وتأمين المناطق المستهدفة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأضاف: "تندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للجيش في ملاحقة الخوارج وتطهير معاقلهم، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السكان المحليين".وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أوصوم"، في 3 أغسطس/ آب الجاري، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في عملية مشتركة مع القوات المسلحة الصومالية في بلدة بريير جنوب غرب العاصمة مقديشو.وكانت وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية، أعلنت في 14 يوليو/ تموز الماضي، القضاء على 15 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة وإصابة 5 آخرين في غارات جوية على محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن مل تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

