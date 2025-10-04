https://sarabic.ae/20251004/القوات-الأمنية-الصومالية-تجهض-هجوما-إرهابيا-على-مقر-المخابرات-الوطنية-1105619576.html

القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية

سبوتنيك عربي

أحبطت القوات الأمنية الصومالية، مساء اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا استهدف مقر "غودكا جلعو" التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، نفذته عناصر من حركة الشباب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T18:19+0000

2025-10-04T18:19+0000

2025-10-04T18:19+0000

الصومال

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/07/1049182163_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_b6ed16082b3500f016c1f8a0cacd5350.jpg

ووفقًا لمصادر أمنية، استخدم المهاجمون مركبة مموهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات في محاولة لاختراق الحواجز الأمنية للمقر، حسب وكالة الانباء الوطنية الصومالية. وتواصل القوات الأمنية حاليًا عملية تمشيط واسعة النطاق في محيط المقر لملاحقة أي عناصر متبقية من المهاجمين وضمان تأمين المنطقة بالكامل.وأشارت الجهات الرسمية إلى أنها ستقدم تحديثات مستمرة لوسائل الإعلام حول تطورات العملية الأمنية الجارية.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

الصومال

2025

الأخبار

الصومال, العالم العربي