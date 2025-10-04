القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية
القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية
سبوتنيك عربي
أحبطت القوات الأمنية الصومالية، مساء اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا استهدف مقر "غودكا جلعو" التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، نفذته عناصر من حركة الشباب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية

18:19 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
تابعنا عبر
أحبطت القوات الأمنية الصومالية، مساء اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا استهدف مقر "غودكا جلعو" التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، نفذته عناصر من حركة الشباب "الإرهابية" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
ووفقًا لمصادر أمنية، استخدم المهاجمون مركبة مموهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات في محاولة لاختراق الحواجز الأمنية للمقر، حسب وكالة الانباء الوطنية الصومالية.

و"رغم المفاجأة، تمكنت القوات الأمنية من التصدي للهجوم وإفشال مخطط الإرهابيين".

مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"
13:56 GMT
وتواصل القوات الأمنية حاليًا عملية تمشيط واسعة النطاق في محيط المقر لملاحقة أي عناصر متبقية من المهاجمين وضمان تأمين المنطقة بالكامل.

وأكدت السلطات الصومالية استمرار العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم "الشباب" الإرهابي في مختلف أنحاء البلاد، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى استئصال الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟
29 سبتمبر, 18:52 GMT
وأشارت الجهات الرسمية إلى أنها ستقدم تحديثات مستمرة لوسائل الإعلام حول تطورات العملية الأمنية الجارية.

وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
