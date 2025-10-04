https://sarabic.ae/20251004/القوات-الأمنية-الصومالية-تجهض-هجوما-إرهابيا-على-مقر-المخابرات-الوطنية-1105619576.html
القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية
القوات الأمنية الصومالية تجهض هجوما إرهابيا على مقر المخابرات الوطنية
أحبطت القوات الأمنية الصومالية، مساء اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا استهدف مقر "غودكا جلعو" التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، نفذته عناصر من حركة الشباب "الإرهابية" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
ووفقًا لمصادر أمنية، استخدم المهاجمون مركبة مموهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات
في محاولة لاختراق الحواجز الأمنية للمقر، حسب وكالة الانباء الوطنية الصومالية.
و"رغم المفاجأة، تمكنت القوات الأمنية من التصدي للهجوم وإفشال مخطط الإرهابيين".
وتواصل القوات الأمنية حاليًا عملية تمشيط واسعة النطاق في محيط المقر لملاحقة أي عناصر متبقية من المهاجمين وضمان تأمين المنطقة بالكامل.
وأكدت السلطات الصومالية استمرار العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم "الشباب" الإرهابي في مختلف أنحاء البلاد، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى استئصال الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
وأشارت الجهات الرسمية إلى أنها ستقدم تحديثات مستمرة لوسائل الإعلام حول تطورات العملية الأمنية الجارية.
وبدأت الحكومة الصومالية
وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.