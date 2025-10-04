الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الصومالي-يستعيد-مدينة-استراتيجية-من-قبضة-حركة-الشباب-1105611838.html
الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"
الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، استعادة مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة" التي تهدف... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T13:56+0000
2025-10-04T13:56+0000
الصومال
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102622/75/1026227501_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_6770a3857f5616ae55e634c559c2a310.jpg
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، شيخ أبو بكر محمد حسن، أن "القوات المسلحة استعادت السيطرة الكاملة على المدينة بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)"، مشيداً "ببطولة الجنود وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب".ودعا أبوبكر، المواطنين إلى "دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في معركته ضد فلول الإرهاب، مشجعاً في الوقت نفسه على العودة إلى أراضيهم وزراعتها بعد تحرير المناطق"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
https://sarabic.ae/20250912/مقتل-6-جنود-وأكثر-من-30-مسلحا-من-حركة-الشباب-في-الصومال-1104785685.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102622/75/1026227501_349:0:3498:2362_1920x0_80_0_0_095675c7caafa3549f4c5fee937f7c8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"

13:56 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، استعادة مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة" التي تهدف إلى "القضاء على حركة الشباب الإرهابية في جنوب البلاد".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، شيخ أبو بكر محمد حسن، أن "القوات المسلحة استعادت السيطرة الكاملة على المدينة بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)"، مشيداً "ببطولة الجنود وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب".
ودعا أبوبكر، المواطنين إلى "دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في معركته ضد فلول الإرهاب، مشجعاً في الوقت نفسه على العودة إلى أراضيهم وزراعتها بعد تحرير المناطق"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مقتل 6 جنود وأكثر من 30 مسلحا من "حركة الشباب" في الصومال
12 سبتمبر, 12:37 GMT
وتعد مدينة أوطيغلي ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكل نقطة ربط بين عدة مناطق رئيسية جنوب الصومال، ويُنظر إلى استعادتها كخطوة محورية في إحكام السيطرة على إقليم شبيلي السفلى.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала