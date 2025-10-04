https://sarabic.ae/20251004/الجيش-الصومالي-يستعيد-مدينة-استراتيجية-من-قبضة-حركة-الشباب-1105611838.html
الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، استعادة مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة" التي تهدف... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، شيخ أبو بكر محمد حسن، أن "القوات المسلحة استعادت السيطرة الكاملة على المدينة بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)"، مشيداً "ببطولة الجنود وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب".ودعا أبوبكر، المواطنين إلى "دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في معركته ضد فلول الإرهاب، مشجعاً في الوقت نفسه على العودة إلى أراضيهم وزراعتها بعد تحرير المناطق"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، استعادة مدينة أوطيغلي الاستراتيجية الواقعة في إقليم شبيلي السفلى، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "العاصفة الصامتة" التي تهدف إلى "القضاء على حركة الشباب الإرهابية في جنوب البلاد".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية، شيخ أبو بكر محمد حسن، أن "القوات المسلحة استعادت السيطرة الكاملة على المدينة بدعم من قوات الدفاع الأوغندية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)"، مشيداً "ببطولة الجنود وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب".
ودعا أبوبكر، المواطنين إلى "دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في معركته ضد فلول الإرهاب، مشجعاً في الوقت نفسه على العودة إلى أراضيهم وزراعتها بعد تحرير المناطق"، حسب وكالة
الأنباء الصومالية.
وتعد مدينة أوطيغلي ذات أهمية استراتيجية، إذ تشكل نقطة ربط بين عدة مناطق رئيسية جنوب الصومال، ويُنظر إلى استعادتها كخطوة محورية في إحكام السيطرة على إقليم شبيلي السفلى.
وبدأت الحكومة الصومالية
وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.