عربي
مقتل 6 جنود وأكثر من 30 مسلحا من "حركة الشباب" في الصومال
مقتل 6 جنود وأكثر من 30 مسلحا من "حركة الشباب" في الصومال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 6 جنود من منتسبيها والقضاء على أكثر من 30 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة خلال اشتباكات وسط البلاد. 12.09.2025
وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة: "صدت القوات المسلحة الوطنية الصومالية هجومًا متعدد الجوانب شنته جماعة الشباب الإرهابية في منطقة جلجدود وسط البلاد".وأضافت: "وجهت القوات الوطنية ضربة قاصمة للعدو، مما أدى إلى تحييد أكثر من 30 مسلحا. علاوة على ذلك، تم أسر العديد منهم، بما فيهم كبار القادة المسؤولين بشكل مباشر عن أعمال العنف ضد السكان". وأشارت إلى أنه خلال المواجهة "لقي 6 جنود أبطال من القوات المسلحة الوطنية الصومالية مصرعهم، بينما أصيب 14 آخرون بجروح طفيفة أثناء تأدية واجبهم دفاعًا عن الشعب والأمة". وكانت وزارة الدفاع الصومالية قد أعلنت، في 18 أغسطس/ آب الماضي، القضاء على أكثر من 100 مسلح من حركة "الشباب" المتشددة، في عملية مشتركة مع شركاء دوليين في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 6 جنود من منتسبيها والقضاء على أكثر من 30 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة خلال اشتباكات وسط البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة: "صدت القوات المسلحة الوطنية الصومالية هجومًا متعدد الجوانب شنته جماعة الشباب الإرهابية في منطقة جلجدود وسط البلاد".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
محلل لـ"سبوتنيك": الانقسامات الداخلية في الصومال فرصة استراتيجية للجماعات المسلحة
26 أغسطس, 18:29 GMT
وأضافت: "وجهت القوات الوطنية ضربة قاصمة للعدو، مما أدى إلى تحييد أكثر من 30 مسلحا. علاوة على ذلك، تم أسر العديد منهم، بما فيهم كبار القادة المسؤولين بشكل مباشر عن أعمال العنف ضد السكان".
وأشارت إلى أنه خلال المواجهة "لقي 6 جنود أبطال من القوات المسلحة الوطنية الصومالية مصرعهم، بينما أصيب 14 آخرون بجروح طفيفة أثناء تأدية واجبهم دفاعًا عن الشعب والأمة".
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
5 أغسطس, 20:00 GMT
وكانت وزارة الدفاع الصومالية قد أعلنت، في 18 أغسطس/ آب الماضي، القضاء على أكثر من 100 مسلح من حركة "الشباب" المتشددة، في عملية مشتركة مع شركاء دوليين في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
