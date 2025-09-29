هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟

عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/هل-ينزلق-الصومال-إلى-حرب-أهلية-بعد-المواجهات-الأخيرة-بين-حركة-الشباب-والحكومة-؟-1105433146.html
هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟
هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟
سبوتنيك عربي
طرحت الأحداث الدموية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح نتيجة الهجمات التي شنتها حركة الشباب على مواقع... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T18:52+0000
2025-09-29T18:54+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg
فما هو مستقبل الاستقرار الأمني في الصومال وهل تنزلق البلاد إلى سيناريو الفوضى مجددا؟في البداية يقول، مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن "الأوضاع في الصومال بدأت في الأيام الأخيرة تتحسن، وأن جهود الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني قد أتت أكلها وحققت نتائج ملموسة، وأن جهود الحكومة الصومالية نجحت في السنوات الأخيرة في دحر حركة الشباب في المناطق القريبة من عاصمة مقديشو وتخفيف حدة الهجمات التي كانت تشنها الحركة على مواقع حكومية في العاصمة".الوضع الأمنيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى الوضع الأمني في الصومال بمنظور استراتيجي، نجد أن الوضع قد تحسن، لأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحرب على حركة الشباب والإرهاب بصورة عامة قد تغيرت، وأن هناك سياسات مهمة جدا قد اتخذت خلال السنوات الماضية، هذه السياسات هي التي أدت إلى تراجع نسبة الهجمات التي كانت تشنها حركة الشباب على في العاصمة والمناطق القريبة منها".وأشار رئيس مركز مقديشيو، إلى أنه "في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر بوجود خطورة حركة الشباب، وأن الحركة ما زالت قادرة على ترتيب صفوفها وشن هجمات ارتدادية، كما حدث في بعض المناطق في منطقة إيران وغيرها، لأن حركة الشباب ما زالت موجودة في جنوب الصومال ولديها معاقل و لديها مقاتلين كثر وأنها لم تهزم بصورة نهائية، حتى قدراتها لا زالت الحركة تتمتع بقدرات معينة".سيناريو الفوضىوأوضح عبدي أن "سياسات الحكومة الحالية والسياسات العامة للصومال التي تتبناها الحكومة، أعتقد أنها قادرة على مواجهة الخطورة التي تشكلها حركة الشباب، المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقوض تلك الجهود، هي مشكلة الخلافات بين الفرقاء الصوماليين والقيادات السياسية الصومالية سواء كانت القيادات المركزية أو القيادات الفرعية والولائية، جميعها تتعلق بالانتخابات".ولفت إلى أن "الخلافات بين المعارضة والحكومة سوف تنتهي مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الفرقاء الصوماليين سيتمكنون من الاتفاق على نموذج انتخابي معين، سواء كان الانتخابات المباشرة أو الانتخابات غير المباشرة، وسوف ينجحون في نهاية المطاف في إجراء انتخابات توافقية وانتخاب حكومة سواء كانت إعادة الرئيس أو انتخاب رئيس آخر، على العموم يمكن القول أن الصومال يتجه نحو الاستقرار وليس نحو الفوضى".الخلافات السياسيةمن جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: "أثبتت التجارب والوقائع أن أي انحراف عن مسار التفاوض والإصلاح والخروج عن التوافق السياسي، أو تصاعد الخلافات السياسية بين المكونات السياسية الصومالية يرجح كفة الحلول التصعيدية المسلحة، وبالتالي يشكل فرصة للجماعات المسلحة التي تناهض الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأمر الذي تتوجس منه أطراف محلية وإقليمية ودولية".وتابع محمد: "على الرغم من نجاح جهود الوساطة التي بذلها بعض أعيان المدينة ووجهائها وأعضاء في البرلمان الصومالي من أجل إعادة الهدوء إلى المدينة، إلا أن هذه الأحداث تكشف عن الهشاشة التي تعاني منها النخب الصومالية مما ينذر بأمر خطير قد يعيد البلاد إلى مربع الفوضى والدمار، ما لم تحتكم الأطراف إلى صوت العقل والحكمة، وتضع نصب عينيها تنمية البلاد وتحقيق استقرارها السياسي والأمني بالتعاون مع الفرقاء السياسيين، وحل الخلافات السياسية على طاولة الحوار والمفاوضات".تحديات كبرىبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، إن "الحكومة الصومالية تواجه تحديات أمنية كبيرة رغم النجاحات الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية والعشائر المحلية حققت تقدما ملحوظا بدعم من الشركاء الدوليين، لكن هذا التحسن يعتمد بشكل كبير على عوامل غير مستقرة".وأشار بوساسو إلى أنه "رغم النجاحات والنصر في ساحة المعارك إلا أنه نجاحا هشا وقد لا يكون مستداما، فإذا لم تتمكن الحكومة من بناء جيش وطني قوي وقادر على الصمود، وتوفير الدعم اللازم للعشائر، فإن المكاسب الحالية قد تتبخر بسرعة، مما يعيد الصومال إلى مربع الفوضى، وقد يجعله ملاذا آمنا للكيانات الإرهابية".وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
https://sarabic.ae/20250918/محلل-لـسبوتنيك-الصومال-يواجه-تحديات-أمنية-كبرى-قد-تعيده-لـ-مربع-الفوضى-1105002527.html
https://sarabic.ae/20250809/الجيش-الصومالي-يحرر-مدينة-استراتيجية-من-حركة-الشباب-ويقضي-على-100-من-مسلحيها-1103532267.html
https://sarabic.ae/20250805/باحث-لـسبوتنيك-أرض-الصومال-تساوم-أمريكا-للحصول-على-اعتراف-دولي-1103415962.html
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048852749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6720112d948beccef08b714a08db812.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة

هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟

18:52 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 18:54 GMT 29.09.2025)
© AFP 2023شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
طرحت الأحداث الدموية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح نتيجة الهجمات التي شنتها حركة الشباب على مواقع داخل العاصمة الكثير من التساؤلات حول المستقبل الأمني في البلاد، خاصة وأن الحديث كان يدور حول عمليات عسكرية حكومية متواصلة أضعفت قدرات الحركة.
فما هو مستقبل الاستقرار الأمني في الصومال وهل تنزلق البلاد إلى سيناريو الفوضى مجددا؟
في البداية يقول، مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن "الأوضاع في الصومال بدأت في الأيام الأخيرة تتحسن، وأن جهود الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني قد أتت أكلها وحققت نتائج ملموسة، وأن جهود الحكومة الصومالية نجحت في السنوات الأخيرة في دحر حركة الشباب في المناطق القريبة من عاصمة مقديشو وتخفيف حدة الهجمات التي كانت تشنها الحركة على مواقع حكومية في العاصمة".

الوضع الأمني

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى الوضع الأمني في الصومال بمنظور استراتيجي، نجد أن الوضع قد تحسن، لأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحرب على حركة الشباب والإرهاب بصورة عامة قد تغيرت، وأن هناك سياسات مهمة جدا قد اتخذت خلال السنوات الماضية، هذه السياسات هي التي أدت إلى تراجع نسبة الهجمات التي كانت تشنها حركة الشباب على في العاصمة والمناطق القريبة منها".

وتابع عبدي: "يمكن القول إن العمليات التي شنها الجيش الصومالي على مواقع ومعاقل حركة الشباب في وسط الصومال قد ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح الكبير فيما يتعلق بالوضع الأمني، وبالتالي لا يمكن القول إن سيناريو الفوضى هو السائد في المستقبل، لأن السيناريو الوحيد الموجود على أرض الواقع هو تحسن أو تراجع قوة حركة الشباب وتحسن الوضع الأمني في العاصمة مقديشو".

وأشار رئيس مركز مقديشيو، إلى أنه "في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر بوجود خطورة حركة الشباب، وأن الحركة ما زالت قادرة على ترتيب صفوفها وشن هجمات ارتدادية، كما حدث في بعض المناطق في منطقة إيران وغيرها، لأن حركة الشباب ما زالت موجودة في جنوب الصومال ولديها معاقل و لديها مقاتلين كثر وأنها لم تهزم بصورة نهائية، حتى قدراتها لا زالت الحركة تتمتع بقدرات معينة".

سيناريو الفوضى

وأوضح عبدي أن "سياسات الحكومة الحالية والسياسات العامة للصومال التي تتبناها الحكومة، أعتقد أنها قادرة على مواجهة الخطورة التي تشكلها حركة الشباب، المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقوض تلك الجهود، هي مشكلة الخلافات بين الفرقاء الصوماليين والقيادات السياسية الصومالية سواء كانت القيادات المركزية أو القيادات الفرعية والولائية، جميعها تتعلق بالانتخابات".
ولفت إلى أن "الخلافات بين المعارضة والحكومة سوف تنتهي مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الفرقاء الصوماليين سيتمكنون من الاتفاق على نموذج انتخابي معين، سواء كان الانتخابات المباشرة أو الانتخابات غير المباشرة، وسوف ينجحون في نهاية المطاف في إجراء انتخابات توافقية وانتخاب حكومة سواء كانت إعادة الرئيس أو انتخاب رئيس آخر، على العموم يمكن القول أن الصومال يتجه نحو الاستقرار وليس نحو الفوضى".
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
محلل لـ"سبوتنيك": الصومال يواجه تحديات أمنية كبرى قد تعيده لـ "مربع الفوضى"
18 سبتمبر, 19:31 GMT
الخلافات السياسية
من جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: "أثبتت التجارب والوقائع أن أي انحراف عن مسار التفاوض والإصلاح والخروج عن التوافق السياسي، أو تصاعد الخلافات السياسية بين المكونات السياسية الصومالية يرجح كفة الحلول التصعيدية المسلحة، وبالتالي يشكل فرصة للجماعات المسلحة التي تناهض الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأمر الذي تتوجس منه أطراف محلية وإقليمية ودولية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، الأسبوع الماضي، انعكاس لإفرازات التعامل السلبي للنخب السياسية السياسية مع المطالب السياسية وإدارة الخلافات السياسية بين المكونات الصومالية".

وتابع محمد: "على الرغم من نجاح جهود الوساطة التي بذلها بعض أعيان المدينة ووجهائها وأعضاء في البرلمان الصومالي من أجل إعادة الهدوء إلى المدينة، إلا أن هذه الأحداث تكشف عن الهشاشة التي تعاني منها النخب الصومالية مما ينذر بأمر خطير قد يعيد البلاد إلى مربع الفوضى والدمار، ما لم تحتكم الأطراف إلى صوت العقل والحكمة، وتضع نصب عينيها تنمية البلاد وتحقيق استقرارها السياسي والأمني بالتعاون مع الفرقاء السياسيين، وحل الخلافات السياسية على طاولة الحوار والمفاوضات".
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
9 أغسطس, 05:52 GMT

تحديات كبرى

بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، إن "الحكومة الصومالية تواجه تحديات أمنية كبيرة رغم النجاحات الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية والعشائر المحلية حققت تقدما ملحوظا بدعم من الشركاء الدوليين، لكن هذا التحسن يعتمد بشكل كبير على عوامل غير مستقرة".

وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "يكمن الخطر الأكبر في حالة انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي نتيجة تحديات تتعلق بالتمويل. هذا الانسحاب قد يخلق فراغا أمنيا هائلا، خاصة وأن الجيش الصومالي لا يزال في مرحلة البناء ويفتقر إلى القدرة الكاملة على مواجهة التهديد بمفرده".

وأشار بوساسو إلى أنه "رغم النجاحات والنصر في ساحة المعارك إلا أنه نجاحا هشا وقد لا يكون مستداما، فإذا لم تتمكن الحكومة من بناء جيش وطني قوي وقادر على الصمود، وتوفير الدعم اللازم للعشائر، فإن المكاسب الحالية قد تتبخر بسرعة، مما يعيد الصومال إلى مربع الفوضى، وقد يجعله ملاذا آمنا للكيانات الإرهابية".
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
5 أغسطس, 20:00 GMT
وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.
وأعلن الجيش الصومالي، قبل أيام، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала