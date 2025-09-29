https://sarabic.ae/20250929/هل-ينزلق-الصومال-إلى-حرب-أهلية-بعد-المواجهات-الأخيرة-بين-حركة-الشباب-والحكومة-؟-1105433146.html

هل ينزلق الصومال إلى حرب أهلية بعد المواجهات الأخيرة بين حركة "الشباب" والحكومة ؟

فما هو مستقبل الاستقرار الأمني في الصومال وهل تنزلق البلاد إلى سيناريو الفوضى مجددا؟في البداية يقول، مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن "الأوضاع في الصومال بدأت في الأيام الأخيرة تتحسن، وأن جهود الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني قد أتت أكلها وحققت نتائج ملموسة، وأن جهود الحكومة الصومالية نجحت في السنوات الأخيرة في دحر حركة الشباب في المناطق القريبة من عاصمة مقديشو وتخفيف حدة الهجمات التي كانت تشنها الحركة على مواقع حكومية في العاصمة".الوضع الأمنيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى الوضع الأمني في الصومال بمنظور استراتيجي، نجد أن الوضع قد تحسن، لأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحرب على حركة الشباب والإرهاب بصورة عامة قد تغيرت، وأن هناك سياسات مهمة جدا قد اتخذت خلال السنوات الماضية، هذه السياسات هي التي أدت إلى تراجع نسبة الهجمات التي كانت تشنها حركة الشباب على في العاصمة والمناطق القريبة منها".وأشار رئيس مركز مقديشيو، إلى أنه "في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر بوجود خطورة حركة الشباب، وأن الحركة ما زالت قادرة على ترتيب صفوفها وشن هجمات ارتدادية، كما حدث في بعض المناطق في منطقة إيران وغيرها، لأن حركة الشباب ما زالت موجودة في جنوب الصومال ولديها معاقل و لديها مقاتلين كثر وأنها لم تهزم بصورة نهائية، حتى قدراتها لا زالت الحركة تتمتع بقدرات معينة".سيناريو الفوضىوأوضح عبدي أن "سياسات الحكومة الحالية والسياسات العامة للصومال التي تتبناها الحكومة، أعتقد أنها قادرة على مواجهة الخطورة التي تشكلها حركة الشباب، المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقوض تلك الجهود، هي مشكلة الخلافات بين الفرقاء الصوماليين والقيادات السياسية الصومالية سواء كانت القيادات المركزية أو القيادات الفرعية والولائية، جميعها تتعلق بالانتخابات".ولفت إلى أن "الخلافات بين المعارضة والحكومة سوف تنتهي مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن الفرقاء الصوماليين سيتمكنون من الاتفاق على نموذج انتخابي معين، سواء كان الانتخابات المباشرة أو الانتخابات غير المباشرة، وسوف ينجحون في نهاية المطاف في إجراء انتخابات توافقية وانتخاب حكومة سواء كانت إعادة الرئيس أو انتخاب رئيس آخر، على العموم يمكن القول أن الصومال يتجه نحو الاستقرار وليس نحو الفوضى".الخلافات السياسيةمن جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: "أثبتت التجارب والوقائع أن أي انحراف عن مسار التفاوض والإصلاح والخروج عن التوافق السياسي، أو تصاعد الخلافات السياسية بين المكونات السياسية الصومالية يرجح كفة الحلول التصعيدية المسلحة، وبالتالي يشكل فرصة للجماعات المسلحة التي تناهض الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأمر الذي تتوجس منه أطراف محلية وإقليمية ودولية".وتابع محمد: "على الرغم من نجاح جهود الوساطة التي بذلها بعض أعيان المدينة ووجهائها وأعضاء في البرلمان الصومالي من أجل إعادة الهدوء إلى المدينة، إلا أن هذه الأحداث تكشف عن الهشاشة التي تعاني منها النخب الصومالية مما ينذر بأمر خطير قد يعيد البلاد إلى مربع الفوضى والدمار، ما لم تحتكم الأطراف إلى صوت العقل والحكمة، وتضع نصب عينيها تنمية البلاد وتحقيق استقرارها السياسي والأمني بالتعاون مع الفرقاء السياسيين، وحل الخلافات السياسية على طاولة الحوار والمفاوضات".تحديات كبرىبدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، إن "الحكومة الصومالية تواجه تحديات أمنية كبيرة رغم النجاحات الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية والعشائر المحلية حققت تقدما ملحوظا بدعم من الشركاء الدوليين، لكن هذا التحسن يعتمد بشكل كبير على عوامل غير مستقرة".وأشار بوساسو إلى أنه "رغم النجاحات والنصر في ساحة المعارك إلا أنه نجاحا هشا وقد لا يكون مستداما، فإذا لم تتمكن الحكومة من بناء جيش وطني قوي وقادر على الصمود، وتوفير الدعم اللازم للعشائر، فإن المكاسب الحالية قد تتبخر بسرعة، مما يعيد الصومال إلى مربع الفوضى، وقد يجعله ملاذا آمنا للكيانات الإرهابية".وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

