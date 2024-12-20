https://sarabic.ae/20241220/بعد-اختطافهم-سفينة-صينية-قراصنة-صوماليون-يعلنون-قيمة-الفدية-1095993921.html

بعد اختطافهم سفينة صينية... قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية

بعد اختطافهم سفينة صينية... قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير أن قراصنة يحتجزون سفينة صيد مملوكة للصين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال طلبوا فدية مالية، ما يمثل تصعيدا كبيرا في التحديات الأمنية البحرية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T07:36+0000

2024-12-20T07:36+0000

2024-12-20T07:36+0000

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وقال مسؤول صومالي إن القراصنة الذين اختطفوا سفينة صيد مملوكة للصين وعلى متنها 18 فردا من الطاقم قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال الشهر الماضي، يطالبون بفدية قدرها 10 ملايين دولار.وأكدت عملية "أتلانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن "السفينة تحت سيطرة قراصنة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ورشاشات"، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى في ما تم تصنيفه رسميا على أنه عملية سطو مسلح في البحر.وقال مسؤول بالحكومة الصومالية إن السفينة حصلت على ترخيص صيد من بونتلاند في عام 2020، لكن الترخيص انتهى.وصنفت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، "يونافور أتالانتا"، الأسبوع الماضي الحادث باعتباره "سرقة في البحر".وقد انخفضت الحوادث بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود القوات البحرية الأمريكية وحلفائها في المياه الدولية.لماذا كان التوائم أمرا شائعا في الماضي السحيق؟اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية

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