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الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
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https://sarabic.ae/20241220/بعد-اختطافهم-سفينة-صينية-قراصنة-صوماليون-يعلنون-قيمة-الفدية-1095993921.html
بعد اختطافهم سفينة صينية... قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية
بعد اختطافهم سفينة صينية... قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أن قراصنة يحتجزون سفينة صيد مملوكة للصين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال طلبوا فدية مالية، ما يمثل تصعيدا كبيرا في التحديات الأمنية البحرية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T07:36+0000
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وقال مسؤول صومالي إن القراصنة الذين اختطفوا سفينة صيد مملوكة للصين وعلى متنها 18 فردا من الطاقم قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال الشهر الماضي، يطالبون بفدية قدرها 10 ملايين دولار.وأكدت عملية "أتلانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن "السفينة تحت سيطرة قراصنة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ورشاشات"، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى في ما تم تصنيفه رسميا على أنه عملية سطو مسلح في البحر.وقال مسؤول بالحكومة الصومالية إن السفينة حصلت على ترخيص صيد من بونتلاند في عام 2020، لكن الترخيص انتهى.وصنفت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، "يونافور أتالانتا"، الأسبوع الماضي الحادث باعتباره "سرقة في البحر".وقد انخفضت الحوادث بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود القوات البحرية الأمريكية وحلفائها في المياه الدولية.لماذا كان التوائم أمرا شائعا في الماضي السحيق؟اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية
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منوعات, العالم, الصين, الصومال
منوعات, العالم, الصين, الصومال

بعد اختطافهم سفينة صينية... قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية

07:36 GMT 20.12.2024
© Photo / Pixabayسفينة شحن كبيرة
سفينة شحن كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Pixabay
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ذكرت تقارير أن قراصنة يحتجزون سفينة صيد مملوكة للصين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال طلبوا فدية مالية، ما يمثل تصعيدا كبيرا في التحديات الأمنية البحرية المتجددة في المنطقة.
وقال مسؤول صومالي إن القراصنة الذين اختطفوا سفينة صيد مملوكة للصين وعلى متنها 18 فردا من الطاقم قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال الشهر الماضي، يطالبون بفدية قدرها 10 ملايين دولار.

ونشر الخاطفون أيضًا صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رهائنهم محاطين برجال مسلحين على سطح السفينة.

وأكدت عملية "أتلانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن "السفينة تحت سيطرة قراصنة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ورشاشات"، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى في ما تم تصنيفه رسميا على أنه عملية سطو مسلح في البحر.

واختطفت السفينة في أواخر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي، ونقلت إلى منطقة خافون في ولاية بونتلاند شبه المستقلة، حيث يتم احتجازها مع الرهائن. وفي وقت لاحق، انضم حراس أمن السفينة إلى المسلحين من المنطقة الساحلية.

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أمس, 16:00 GMT
وقال مسؤول بالحكومة الصومالية إن السفينة حصلت على ترخيص صيد من بونتلاند في عام 2020، لكن الترخيص انتهى.
وصنفت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، "يونافور أتالانتا"، الأسبوع الماضي الحادث باعتباره "سرقة في البحر".

وبحسب وكالة "AP" فإن عملية الاختطاف تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الأمن البحري في مياه الصومال. فقد عانى الصومال لسنوات من القرصنة، الذين بلغت ذروتهم في عام 2011، عندما قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 160 هجوما تم تسجيله قبالة الساحل الصومالي.

وقد انخفضت الحوادث بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود القوات البحرية الأمريكية وحلفائها في المياه الدولية.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
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