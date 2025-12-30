https://sarabic.ae/20251230/إيران-ترسل-مذكرة-احتجاج-إلى-الأمم-المتحدة-وتدعو-إلى-إدانة-تهديدات-ترامب-لطهران-1108751664.html
إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى إدانة تهديدات ترامب لطهران
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الثلاثاء: "في رسالة وجهها عراقجي إلى وزراء خارجية عدد من الدول، وصف آخر تهديدات الرئيس الأمريكي ضد إيران بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وطالب عراقجي نظراءه في الخارجية بإدانة التصريحات "الاستفزازية" حول استخدام القوة ضد إيران علنًا وبشكل قاطع، مشددا على أن المسؤولية عن العواقب ستقع على الولايات المتحدة، وفق ما أوضحته الوزارة.وأفادت الوزارة أن عراقجي أرسل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، معبرا عن احتجاج طهران الشديد إزاء التصريحات الأمريكية الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى اعتبار التهديدات الأمريكية الموجهة إلى طهران انتهاكا للقانون الدولي، وأرسل مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تصريحات واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الثلاثاء: "في رسالة وجهها عراقجي إلى وزراء خارجية عدد من الدول، وصف آخر تهديدات الرئيس الأمريكي ضد إيران بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وطالب عراقجي نظراءه في الخارجية بإدانة التصريحات "الاستفزازية" حول استخدام القوة ضد إيران علنًا وبشكل قاطع، مشددا على أن المسؤولية عن العواقب ستقع على الولايات المتحدة، وفق ما أوضحته الوزارة.
وأفادت الوزارة أن عراقجي أرسل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، معبرا عن احتجاج طهران الشديد إزاء التصريحات الأمريكية الأخيرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون صارما
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.