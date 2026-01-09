https://sarabic.ae/20260109/عراقجي-يستبعد-احتمال-التدخل-العسكري-ضد-إيران-1109056462.html

عراقجي يستبعد احتمال التدخل العسكري ضد إيران

استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، احتمال التدخل العسكري ضد بلاده. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن عراقجي في مؤتمر صحفي، أن "احتمال التدخل العسكري ضد إيران، ضعيف، ونواجه مشكلة حاليا في إيران، والحكومة تحاول إيجاد حلول".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حكومة بلاده "تتشاور مع مختلف المكونات لإيجاد حل للاضطرابات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بشكل مباشر، بـ"تنظيم وتدبير الاضطرابات وأعمال الشغب"، التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن"، بالتوازي مع تشديد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".ووجّه خامنئي رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء"، مشددًا على أن "الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء".وحذّر خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دعا في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، وسط استمرار الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة، على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجّل التومان الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون تومان (مقارنة بـ820 ألف تومان قبل عام).

