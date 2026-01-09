https://sarabic.ae/20260109/عراقجي-يستبعد-احتمال-التدخل-العسكري-ضد-إيران-1109056462.html
عراقجي يستبعد احتمال التدخل العسكري ضد إيران
عراقجي يستبعد احتمال التدخل العسكري ضد إيران
سبوتنيك عربي
استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، احتمال التدخل العسكري ضد بلاده. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T13:45+0000
2026-01-09T13:45+0000
2026-01-09T13:45+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن عراقجي في مؤتمر صحفي، أن "احتمال التدخل العسكري ضد إيران، ضعيف، ونواجه مشكلة حاليا في إيران، والحكومة تحاول إيجاد حلول".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حكومة بلاده "تتشاور مع مختلف المكونات لإيجاد حل للاضطرابات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بشكل مباشر، بـ"تنظيم وتدبير الاضطرابات وأعمال الشغب"، التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن"، بالتوازي مع تشديد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".ووجّه خامنئي رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء"، مشددًا على أن "الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء".وحذّر خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دعا في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، وسط استمرار الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة، على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وسجّل التومان الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون تومان (مقارنة بـ820 ألف تومان قبل عام).
https://sarabic.ae/20260109/الخطوط-الجوية-التركية-تلغي-رحلاتها-إلى-إيران-1109048610.html
https://sarabic.ae/20260107/طهران-تدين-التصريحات-التدخلية-والاستفزازية-لمسؤولين-أمريكيين-بشأن-التطورات-الداخلية-في-إيران-1109002436.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_141:0:1677:1152_1920x0_80_0_0_427c9e709809a1c0efa8c9caa43879e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار
عراقجي يستبعد احتمال التدخل العسكري ضد إيران
استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، احتمال التدخل العسكري ضد بلاده.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن عراقجي في مؤتمر صحفي، أن "احتمال التدخل العسكري ضد إيران، ضعيف، ونواجه مشكلة حاليا في إيران، والحكومة تحاول إيجاد حلول".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حكومة بلاده "تتشاور مع مختلف المكونات لإيجاد حل للاضطرابات".
وفي السياق ذاته، شدد عراقجي على أن "أمريكا وإسرائيل تحاولان تحويل الاحتجاجات السلمية إلى حالة من العنف، وهما تقفان خلف الاضطرابات الحالية بإيران".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بشكل مباشر، بـ"تنظيم وتدبير الاضطرابات وأعمال الشغب"، التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن بيان صادر عن المجلس قوله: "بدأت أحداث الأيام الأخيرة كاحتجاجات
، إلا أنها تحت سيطرة وتخطيط العدو الصهيوني تصاعدت إلى تقويض الأمن"، بالتوازي مع تشديد المرشد الأعلى الإيراني على أن "واشنطن
تتحمل مسئولية مقتل أكثر من 1000 إيراني من القادة والأبرياء".
وطالب المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التركيز على أزمات بلاده الداخلية بدلا من التدخل في شؤون إيران"، معتبرًا أن "بعض مثيري الشغب في الداخل يسعون إلى إرضاء ترامب عبر إتلاف الممتلكات العامة".
ووجّه خامنئي رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها: "احتفظوا بوحدتكم لتحقيق النصر على جميع الأعداء"، مشددًا على أن "الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء".
وحذّر خامنئي، "المرتزقة الذين يعلمون لصالح الخارج"، حيث وصف "مثيري الشغب" بأنهم "يريدون إرضاء ترامب".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
، دعا في وقت سابق، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، وسط استمرار الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة،
على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية، وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن.
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.
وقال ترامب
للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
وسجّل التومان الإيراني مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون تومان (مقارنة بـ820 ألف تومان قبل عام).