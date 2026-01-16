عربي
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد - عاجل
بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران
بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.وكان بوتين، أجرى يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة.وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".
بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران

09:34 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 16.01.2026)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".

وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
4 ديسمبر 2025, 17:20 GMT
وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".
كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين
أمس, 14:34 GMT
وكان بوتين، أجرى يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة.
وشدد على أن موسكو آمنت بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".
