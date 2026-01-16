https://sarabic.ae/20260116/بوتين-يبحث-مع-نتنياهو-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وإيران-1109300268.html
بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران
بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.وكان بوتين، أجرى يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة.وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".
09:34 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 16.01.2026)
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".
وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار
والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".
كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.
وكان بوتين، أجرى يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة.
وشدد على أن موسكو آمنت بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات
، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".