بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط وإيران

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران".وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.وكان بوتين، أجرى يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصّل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة.وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حل جميع المشاكل".

