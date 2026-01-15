https://sarabic.ae/20260115/بوتين-لا-يمكن-ضمان-أمن-الدول-على-حساب-الآخرين-1109270325.html
بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى.
2026-01-15T14:34+0000
2026-01-15T14:34+0000
2026-01-15T14:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_ea70e1e1d76f341d0637f3f160f3adf4.jpg
وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".وأردف بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب وأكثر عدلا".وأكد الرئيس بوتين بأن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في العاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك تقييماته.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".
14:34 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 15.01.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى.
وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".
وأضاف الرئيس الروسي: "هذا المبدأ راسخ في المعاهدات والوثائق القانونية الدولية الأساسية، وأن تجاهل هذه المبادئ الأساسية والحيوية لم يفض قط إلى خير، ولن يؤدي ذلك أبدًا إلى أي شيء جيد".
وأردف بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب
وأكثر عدلا".
وتابع الرئيس بوتين: "يبدو أن المخرج المعقول من هذا الوضع هو المطالبة بشكل أكثر إصرارا بأن يلتزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بالقانون الدولي، فضلاً عن تقديم مساعدة حقيقية للنظام العالمي الناشئ الأكثر عدلاً والمتعدد الأقطاب".
وأكد الرئيس بوتين بأن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.
وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد
في العاصمة الروسية موسكو.
وشارك في المراسم رؤساء البعثات الدبلوماسية لـ11 دولة، بينها سلوفاكيا (بيتر بريبوتن)، وسلوفينيا (ألينكا سوهخادولنيك)، وفرنسا (نيكولا لويس ماري أوليفييه دي ريفيير)، والصومال (محمد أبو بكر زبير).
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى
وكذلك تقييماته.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".