بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/بوتين-لا-يمكن-ضمان-أمن-الدول-على-حساب-الآخرين-1109270325.html
بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين
بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T14:34+0000
2026-01-15T14:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_ea70e1e1d76f341d0637f3f160f3adf4.jpg
وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".وأردف بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب وأكثر عدلا".وأكد الرئيس بوتين بأن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في العاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك تقييماته.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".
https://sarabic.ae/20260114/بوتين-يشكر-المحققين-العاملين-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-على-توثيق-جرائم-النظام-النازي-الجديد-1109249838.html
https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-نتفق-مع-ترامب-بأن-زيلينسكي-يعرقل-عملية-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا--عاجل-1109261541.html
https://sarabic.ae/20260114/بوتين-ونظيره-البرازيلي-يناقشان-الوضع-في-فنزويلا-1109238965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b4b0ef47846946bfe7687972545d0dce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين

14:34 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 14:59 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى.
وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".

وأضاف الرئيس الروسي: "هذا المبدأ راسخ في المعاهدات والوثائق القانونية الدولية الأساسية، وأن تجاهل هذه المبادئ الأساسية والحيوية لم يفض قط إلى خير، ولن يؤدي ذلك أبدًا إلى أي شيء جيد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يشكر المحققين العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة على توثيق جرائم النظام النازي الجديد
أمس, 22:30 GMT
وأردف بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب وأكثر عدلا".
وتابع الرئيس بوتين: "يبدو أن المخرج المعقول من هذا الوضع هو المطالبة بشكل أكثر إصرارا بأن يلتزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بالقانون الدولي، فضلاً عن تقديم مساعدة حقيقية للنظام العالمي الناشئ الأكثر عدلاً والمتعدد الأقطاب".
وأكد الرئيس بوتين بأن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
10:12 GMT
وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في العاصمة الروسية موسكو.

وشارك في المراسم رؤساء البعثات الدبلوماسية لـ11 دولة، بينها سلوفاكيا (بيتر بريبوتن)، وسلوفينيا (ألينكا سوهخادولنيك)، وفرنسا (نيكولا لويس ماري أوليفييه دي ريفيير)، والصومال (محمد أبو بكر زبير).

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
أمس, 15:58 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك تقييماته.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала