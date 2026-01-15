https://sarabic.ae/20260115/بوتين-لا-يمكن-ضمان-أمن-الدول-على-حساب-الآخرين-1109270325.html

بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".وأردف بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب وأكثر عدلا".وأكد الرئيس بوتين بأن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في العاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السفراء الأجانب الجدد في الكرملين، سيطرح رؤية روسيا بشأن العلاقات مع الدول الأخرى وكذلك تقييماته.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيلقي الرئيس كلمة أمام السفراء الوافدين (الجدد)، وسيركز خطابه على مسائل السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك رؤيته الأساسية بخصوص العلاقات المتبادلة مع الدول التي سيحضر سفراؤها مراسم الاستقبال، سيكون هذا الخطاب ذا طبيعة سياسية خارجية، حيث يعرض الرئيس رؤيته بخصوص الوضع الحالي ويطرح تقييماته".

