بوتين يشكر المحققين العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة على توثيق جرائم النظام النازي الجديد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بعمل المحققين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الذين يكشفون جرائم النظام النازي الجديد ويساهمون في ترسيخ النظام في المناطق الجديدة، وذلك في تهنئة وجهها إلى لجنة التحقيق الروسية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.
وجاء في برقية التهنئة، التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أهنئكم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية كهيئة اتحادية حكومية مستقلة... وبالطبع، كلمات شكر خاصة للمحققين الذين يعملون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث يكشفون ويوثقون جرائم النظام النازي الجديد، ويساهمون في ترسيخ النظام وسيادة القانون في دونباس ونوفوروسيا".
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من دول عدة غزوا مقاطعة كورسك
5 أغسطس 2025, 05:22 GMT
وقال الرئيس إن لجنة التحقيق، خلال هذه السنوات، أصبحت واحدة من الروابط المهمة في منظومة إنفاذ القانون الوطنية. وأشار بوتين إلى أن موظفي اللجنة، وهم يحافظون على أفضل تقاليد أسلافهم ويطورونها، يقفون بثبات في حماية مصالح الدولة، ويدافعون عن حقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية، ويساهمون إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة.
وأضاف بوتين:"أنا واثق من أنكم ستواصلون أداء واجباتكم المهنية على نحو لائق، وستنجحون في حل المهام الموكلة إلى لجنة التحقيق، وستخدمون الوطن والشعب الروسي بإخلاص وتفان. أتمنى لكم تحقيق نتائج جديدة مهمة وكل التوفيق".
يشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية بدأت نشاطها في 15 يناير/كانون الثاني 2011، ويقوم موظفو اللجنة بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة والخطيرة للغاية ضد الأفراد، والأمن والنظام العام، والسلطة الحكومية ونظام الإدارة والقضاء، وفي المجال الاقتصادي.
