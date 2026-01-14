https://sarabic.ae/20260114/بوتين-يشكر-المحققين-العاملين-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-على-توثيق-جرائم-النظام-النازي-الجديد-1109249838.html
بوتين يشكر المحققين العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة على توثيق جرائم النظام النازي الجديد
بوتين يشكر المحققين العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة على توثيق جرائم النظام النازي الجديد
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بعمل المحققين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الذين يكشفون جرائم النظام النازي الجديد ويساهمون في ترسيخ النظام... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T22:30+0000
2026-01-14T22:30+0000
2026-01-14T22:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d4b4f54c19aec15d938c7c85fa3e8b.jpg
وجاء في برقية التهنئة، التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أهنئكم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية كهيئة اتحادية حكومية مستقلة... وبالطبع، كلمات شكر خاصة للمحققين الذين يعملون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث يكشفون ويوثقون جرائم النظام النازي الجديد، ويساهمون في ترسيخ النظام وسيادة القانون في دونباس ونوفوروسيا".وقال الرئيس إن لجنة التحقيق، خلال هذه السنوات، أصبحت واحدة من الروابط المهمة في منظومة إنفاذ القانون الوطنية. وأشار بوتين إلى أن موظفي اللجنة، وهم يحافظون على أفضل تقاليد أسلافهم ويطورونها، يقفون بثبات في حماية مصالح الدولة، ويدافعون عن حقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية، ويساهمون إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة.يشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية بدأت نشاطها في 15 يناير/كانون الثاني 2011، ويقوم موظفو اللجنة بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة والخطيرة للغاية ضد الأفراد، والأمن والنظام العام، والسلطة الحكومية ونظام الإدارة والقضاء، وفي المجال الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20250805/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتزقة-من-دول-عدة-غزوا-مقاطعة-كورسك-1103379012.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108772093_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_45dc90f72e87e35496e1bf83d482b954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
بوتين يشكر المحققين العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة على توثيق جرائم النظام النازي الجديد
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بعمل المحققين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الذين يكشفون جرائم النظام النازي الجديد ويساهمون في ترسيخ النظام في المناطق الجديدة، وذلك في تهنئة وجهها إلى لجنة التحقيق الروسية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.
وجاء في برقية التهنئة، التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أهنئكم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية كهيئة اتحادية حكومية مستقلة... وبالطبع، كلمات شكر خاصة للمحققين الذين يعملون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث يكشفون ويوثقون جرائم النظام النازي الجديد، ويساهمون في ترسيخ النظام وسيادة القانون في دونباس ونوفوروسيا".
وقال الرئيس إن لجنة التحقيق، خلال هذه السنوات، أصبحت واحدة من الروابط المهمة في منظومة إنفاذ القانون الوطنية. وأشار بوتين إلى أن موظفي اللجنة، وهم يحافظون على أفضل تقاليد أسلافهم ويطورونها، يقفون بثبات في حماية مصالح الدولة، ويدافعون عن حقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية، ويساهمون إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة.
وأضاف بوتين:"أنا واثق من أنكم ستواصلون أداء واجباتكم المهنية على نحو لائق، وستنجحون في حل المهام الموكلة إلى لجنة التحقيق، وستخدمون الوطن والشعب الروسي بإخلاص وتفان. أتمنى لكم تحقيق نتائج جديدة مهمة وكل التوفيق".
يشار إلى أن لجنة التحقيق الروسية
بدأت نشاطها في 15 يناير/كانون الثاني 2011، ويقوم موظفو اللجنة بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة والخطيرة للغاية ضد الأفراد، والأمن والنظام العام، والسلطة الحكومية ونظام الإدارة والقضاء، وفي المجال الاقتصادي.