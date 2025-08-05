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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250805/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتزقة-من-دول-عدة-غزوا-مقاطعة-كورسك-1103379012.html
لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من دول عدة غزوا مقاطعة كورسك
لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من دول عدة غزوا مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، أن مرتزقة من جورجيا والدنمارك وكولومبيا، وكذلك السويد والنرويج وبريطانيا، غزوا مقاطعة كورسك... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T05:22+0000
2025-08-05T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باستريكين في مقابلة مع صحيفة "كوسامولسكايا برافدا" الروسية: "هؤلاء مواطنون من جورجيا والدنمارك وكولومبيا والسويد والنرويج وباراغواي وبيرو وبريطانيا والبرازيل ودول أخرى. وما زلنا نعمل على تحديد عددهم بدقة".وأردف أنه خلال الهجوم على المقاطعة، بالإضافة إلى الأسلحة المنتجة خلال الحقبة السوفيتية وفترة "الاستقلال"، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية الكثير من الأسلحة المصنعة في الخارج، والتي تم نقلها إلى أوكرانيا من قبل دول حلف شمال الأطلسي.وبحسب باستريكين، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية أنواع عدة من الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والبريطانية من طراز "تشالنجر 2"، والبولندية من طراز "بي تي -91 تواردي"، بالإضافة إلى ناقلات الجند المدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و"برادلي" (الولايات المتحدة) و"ماردر" (ألمانيا)، ومركبات مدرعة أمريكية وبريطانية".وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم السبت الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اليوم، تم تحرير آخر منطقة مأهولة بالسكان، قرية غورنال، من الوحدات الأوكرانية... ويتم حاليًا اتخاذ تدابير في المناطق المحررة في مقاطعة كورسك، لتحديد هوية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون الاختباء على الأراضي الروسية".بعد تحرير بلدات استراتيجية... قوات كييف تخسر طريقا "مفصليا" على محور سوميلافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html
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لجنة التحقيق الروسية: مرتزقة من دول عدة غزوا مقاطعة كورسك

05:22 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 06:10 GMT 05.08.2025)
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مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
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أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، أن مرتزقة من جورجيا والدنمارك وكولومبيا، وكذلك السويد والنرويج وبريطانيا، غزوا مقاطعة كورسك الروسية، كجزء من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال باستريكين في مقابلة مع صحيفة "كوسامولسكايا برافدا" الروسية: "هؤلاء مواطنون من جورجيا والدنمارك وكولومبيا والسويد والنرويج وباراغواي وبيرو وبريطانيا والبرازيل ودول أخرى. وما زلنا نعمل على تحديد عددهم بدقة".
وأردف أنه خلال الهجوم على المقاطعة، بالإضافة إلى الأسلحة المنتجة خلال الحقبة السوفيتية وفترة "الاستقلال"، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية الكثير من الأسلحة المصنعة في الخارج، والتي تم نقلها إلى أوكرانيا من قبل دول حلف شمال الأطلسي.

وتابع: "هذه هي أنظمة صواريخ "هيمارس" (من صنع الولايات المتحدة الأمريكية). واستُخدمت أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "فامبير" (صناعة تشيكية). كما استُخدم نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التابع للجيش الأمريكي، وصواريخ كروز البريطانية المُطلقة جوا "ستورم شادو"، ومدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم (صنع الولايات المتحدة الأمريكية)، ووحدات مدفعية ذاتية الحركة "بلدين" (صنع الولايات المتحدة الأمريكية)".

وبحسب باستريكين، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية أنواع عدة من الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والبريطانية من طراز "تشالنجر 2"، والبولندية من طراز "بي تي -91 تواردي"، بالإضافة إلى ناقلات الجند المدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و"برادلي" (الولايات المتحدة) و"ماردر" (ألمانيا)، ومركبات مدرعة أمريكية وبريطانية".
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم السبت الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
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21 مايو, 05:50 GMT
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".

وذكر غيراسيموف أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية فادحة، منذ بدء العمليات القتالية في المقاطعة، حيث تجاوزت خسائرها 76 ألف عسكري.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اليوم، تم تحرير آخر منطقة مأهولة بالسكان، قرية غورنال، من الوحدات الأوكرانية... ويتم حاليًا اتخاذ تدابير في المناطق المحررة في مقاطعة كورسك، لتحديد هوية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون الاختباء على الأراضي الروسية".
بعد تحرير بلدات استراتيجية... قوات كييف تخسر طريقا "مفصليا" على محور سومي
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