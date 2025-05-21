https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html

بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو

بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو

سبوتنيك عربي

حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رحاله في مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T05:50+0000

2025-05-21T05:50+0000

2025-05-21T06:52+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".وذكر بوتين خلال لقائه في كورسك مع المتطوعين الذين قدموا من مناطق روسية عدة إلى مقاطعة كورسك، بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدة السكان، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتدمير النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية بشكل مباشر، لأنها ذات أيديولوجية نازية جديدة.وقال بوتين إن العدو لا يتخلى عن محاولاته للتقدم نحو الحدود الروسية، وقال أحد أعضاء الفريق التطوعي، إن العدو تم رصده مؤخرا في منطقة قرية شوستكا، التي تقع في مقاطعة سومي، وأضاف بوتن ردا على ذلك "إنهم يحاولون التحرك باتجاه حدودنا".وأمر الرئيس بوتين بتعزيز عمل مجموعة إزالة الألغام في مقاطعة كورسك، حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 26 نيسان/ أبريل، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل

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فلاديمير بوتين, روسيا