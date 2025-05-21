عربي
بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html
بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
سبوتنيك عربي
حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رحاله في مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T05:50+0000
2025-05-21T06:52+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100805221_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_fe0a70cb5d6471b00ad9b5350c6610ab.jpg
كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".وذكر بوتين خلال لقائه في كورسك مع المتطوعين الذين قدموا من مناطق روسية عدة إلى مقاطعة كورسك، بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدة السكان، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتدمير النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية بشكل مباشر، لأنها ذات أيديولوجية نازية جديدة.وقال بوتين إن العدو لا يتخلى عن محاولاته للتقدم نحو الحدود الروسية، وقال أحد أعضاء الفريق التطوعي، إن العدو تم رصده مؤخرا في منطقة قرية شوستكا، التي تقع في مقاطعة سومي، وأضاف بوتن ردا على ذلك "إنهم يحاولون التحرك باتجاه حدودنا".وأمر الرئيس بوتين بتعزيز عمل مجموعة إزالة الألغام في مقاطعة كورسك، حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 26 نيسان/ أبريل، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/15/1100805221_105:0:878:580_1920x0_80_0_0_4b09feeeda9caf3bb153fe183097b500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو

05:50 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 06:52 GMT 21.05.2025)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رحاله في مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها من احتلال قوات كييف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء، وعقد أيضا اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.
وذكر الكرملين في بيان: "في مدينة كورتشاتوف، عقد فلاديمير بوتين اجتماعا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار الرئيس محطة كورسك للطاقة النووية الثانية قيد الإنشاء".
وذكر بوتين خلال لقائه في كورسك مع المتطوعين الذين قدموا من مناطق روسية عدة إلى مقاطعة كورسك، بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدة السكان، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتدمير النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية بشكل مباشر، لأنها ذات أيديولوجية نازية جديدة.

وعلق بوتين على ما ذكره بعض المتطوعين عن استهداف نظام كييف للنصب التذكارية من الحرب العالمية: "من الواضح من نحاربه، إذا كانوا يدمرون مباشرة آثار الحرب العالمية الثانية، فهذا يعطينا كل الأسباب للقول إنهم أناس ذوو أيديولوجية نازية جديدة، وماذا بعد؟ حتى في منافسة بين الحمقى، سيحتلون المركز الثاني، وذلك لأنهم حمقى، بأفعالهم، يُظهرون هويتهم الحقيقية".

وقال بوتين إن العدو لا يتخلى عن محاولاته للتقدم نحو الحدود الروسية، وقال أحد أعضاء الفريق التطوعي، إن العدو تم رصده مؤخرا في منطقة قرية شوستكا، التي تقع في مقاطعة سومي، وأضاف بوتن ردا على ذلك "إنهم يحاولون التحرك باتجاه حدودنا".
وأمر الرئيس بوتين بتعزيز عمل مجموعة إزالة الألغام في مقاطعة كورسك، حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.
وقال بوتين خلال اجتماع مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، ألكسندر خينشتاين "من المؤكد أنه سيكون من الضروري زيادة تعداد فريق إزالة الألغام في الإدارات التي تقوم بهذا العمل، حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 26 نيسان/ أبريل، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала