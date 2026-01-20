https://sarabic.ae/20260120/برلماني-أوكراني-عاجزون-عن-استعادة-حدود-عام-1991-1109413944.html
برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991
أكد النائب الأوكراني دميترو رازومكوف، أن أوكرانيا غير قادرة على العودة إلى حدود عام 1991. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T04:43+0000
وقال رازومكوف: "أنا مقتنع تمامًا بأنه من المستحيل استعادة هذه الأراضي اليوم بالوسائل العسكرية. قد نرغب في ذلك أو لا، لكن هذه هي الحقيقة الموضوعية".وتابع رازومكوف، في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على موقع "يوتيوب": "ماذا حدث لخططه (زيلينسكي) الرائعة الأخرى؟ أين ذهبت حدود عام 1991؟ كانت تلك هي النقطة الرئيسية".وأدلى زيلينسكي، بتصريحات متناقضة مرارًا بشأن تلك الحدود، حيث قال أحيانًا إن "أوكرانيا لن تشارك في المفاوضات دون هذا الجانب الذي يفترض أنه أساسي بالنسبة لكييف"، وأحياناً أخرى أقرّ بعدم قدرة جيش نظامه على استعادتها عسكريًا.وأكدت موسكو، مرارًا وتكرارًا، أن المناطق التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، وهذه حقيقة لا جدال فيها ولا مجال للتفاوض بشأنها.ترامب يطالب أوروبا بالتركيز على الصراع في أوكرانيا بدلا من غرينلاندإسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - الدفاع الروسية
وقال رازومكوف: "أنا مقتنع تمامًا بأنه من المستحيل استعادة هذه الأراضي اليوم بالوسائل العسكرية. قد نرغب في ذلك أو لا، لكن هذه هي الحقيقة الموضوعية".
وبحسب البرلماني، فإن فلاديمير زيلينسكي، نفسه غيّر خطابه بشكل جذري بشأن هذه القضية، "على الرغم من حقيقة أنه كان يعطي الأولوية دائماً لحدود عام 1991، في جميع خططه للسلام".
وتابع رازومكوف، في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على موقع "يوتيوب": "ماذا حدث لخططه (زيلينسكي) الرائعة الأخرى؟ أين ذهبت حدود عام 1991؟ كانت تلك هي النقطة الرئيسية".
وأدلى زيلينسكي، بتصريحات متناقضة مرارًا بشأن تلك الحدود، حيث قال أحيانًا إن "أوكرانيا لن تشارك في المفاوضات دون هذا الجانب الذي يفترض أنه أساسي بالنسبة لكييف"، وأحياناً أخرى أقرّ بعدم قدرة جيش نظامه على استعادتها عسكريًا.
وأكدت موسكو، مرارًا وتكرارًا، أن المناطق التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، وهذه حقيقة لا جدال فيها ولا مجال للتفاوض بشأنها.