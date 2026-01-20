عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
برلماني أوكراني: عاجزون عن استعادة حدود عام 1991

04:43 GMT 20.01.2026
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورمبنى البرلمان الأوكراني
مبنى البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد النائب الأوكراني دميترو رازومكوف، أن أوكرانيا غير قادرة على العودة إلى حدود عام 1991.
وقال رازومكوف: "أنا مقتنع تمامًا بأنه من المستحيل استعادة هذه الأراضي اليوم بالوسائل العسكرية. قد نرغب في ذلك أو لا، لكن هذه هي الحقيقة الموضوعية".

وبحسب البرلماني، فإن فلاديمير زيلينسكي، نفسه غيّر خطابه بشكل جذري بشأن هذه القضية، "على الرغم من حقيقة أنه كان يعطي الأولوية دائماً لحدود عام 1991، في جميع خططه للسلام".

وتابع رازومكوف، في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على موقع "يوتيوب": "ماذا حدث لخططه (زيلينسكي) الرائعة الأخرى؟ أين ذهبت حدود عام 1991؟ كانت تلك هي النقطة الرئيسية".
وأدلى زيلينسكي، بتصريحات متناقضة مرارًا بشأن تلك الحدود، حيث قال أحيانًا إن "أوكرانيا لن تشارك في المفاوضات دون هذا الجانب الذي يفترض أنه أساسي بالنسبة لكييف"، وأحياناً أخرى أقرّ بعدم قدرة جيش نظامه على استعادتها عسكريًا.
وأكدت موسكو، مرارًا وتكرارًا، أن المناطق التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، وهذه حقيقة لا جدال فيها ولا مجال للتفاوض بشأنها.
