https://sarabic.ae/20260118/إسقاط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1109353199.html
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات". 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T01:38+0000
2026-01-18T01:38+0000
2026-01-18T01:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104388/63/1043886301_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_37c6ca9b85adbab49f8491cdb798f0be.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 34 طاشرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحد فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260115/ترامب-روسيا-مستعدة-لإبرام-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-على-عكس-زيلينسكي-1109253759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104388/63/1043886301_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_844b25f0e334ce5c9a2b1410a9472356.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
01:38 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 01:39 GMT 18.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات".
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 34 طاشرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحد فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.