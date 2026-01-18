عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260118/إسقاط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1109353199.html
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات". 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T01:38+0000
2026-01-18T01:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104388/63/1043886301_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_37c6ca9b85adbab49f8491cdb798f0be.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 34 طاشرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحد فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

01:38 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 01:39 GMT 18.01.2026)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل "بياثلون الدبابات" في ميدان للتدريبات "أنغارسك" في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات".
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 34 طاشرة مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحد فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا على عكس زيلينسكي
15 يناير, 03:21 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
