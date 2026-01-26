دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/دميترييف-زيلينسكي-سبب-تأخير-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1109638955.html
دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا
دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فلاديمير زيلينسكي، بتأخير...
2026-01-26T08:51+0000
2026-01-26T08:51+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "كانت محاضرة زيلينسكي للأوروبيين في دافوس فاشلة. إن تأخيره في قبول التنازلات الإقليمية يؤخر عملية السلام".وكان فلاديمير زيلينسكي، ألقى يوم الخميس الماضي، خطابًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وانتقد أوروبا، متهمًا إياها بالتقاعس وانعدام الاستقلالية، وطالب حلفاءه الغربيين بزيادة دعمهم لأوكرانيا، على الرغم من تصريحات العديد من الدول بأنها تفضل إنفاق الأموال على مواطنيها بدلًا من مواصلة الحرب وتأجيج الفساد في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خطاب زيلينسكي في منتدى دافوس، أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، انتهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في دافوس بفشل ذريع، إذ لم يتم توقيع الوثائق التي تم التفاوض عليها قبل القمة، وشكّل هذا الأمر ضربة قوية لزيلينسكي.واختتم، أول أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
https://sarabic.ae/20260124/ميدفيديف-يعلق-على-انتقادات-زيلينسكي-للاتحاد-الأوروبي-1109596038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا

08:51 GMT 26.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فلاديمير زيلينسكي، بتأخير عملية السلام في أوكرانيا.
وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "كانت محاضرة زيلينسكي للأوروبيين في دافوس فاشلة. إن تأخيره في قبول التنازلات الإقليمية يؤخر عملية السلام".
وكان فلاديمير زيلينسكي، ألقى يوم الخميس الماضي، خطابًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وانتقد أوروبا، متهمًا إياها بالتقاعس وانعدام الاستقلالية، وطالب حلفاءه الغربيين بزيادة دعمهم لأوكرانيا، على الرغم من تصريحات العديد من الدول بأنها تفضل إنفاق الأموال على مواطنيها بدلًا من مواصلة الحرب وتأجيج الفساد في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خطاب زيلينسكي في منتدى دافوس، أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
ميدفيديف يعلق على انتقادات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي
24 يناير, 18:16 GMT
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، انتهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في دافوس بفشل ذريع، إذ لم يتم توقيع الوثائق التي تم التفاوض عليها قبل القمة، وشكّل هذا الأمر ضربة قوية لزيلينسكي.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لـ"إعادة إعمار أوكرانيا"، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دافوس، كما "وجّه انتقادات لاذعة له"، متهمًا ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.

واختتم، أول أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"
وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
