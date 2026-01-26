https://sarabic.ae/20260126/دميترييف-زيلينسكي-سبب-تأخير-عملية-السلام-في-أوكرانيا-1109638955.html

دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا

اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فلاديمير زيلينسكي، بتأخير... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "كانت محاضرة زيلينسكي للأوروبيين في دافوس فاشلة. إن تأخيره في قبول التنازلات الإقليمية يؤخر عملية السلام".وكان فلاديمير زيلينسكي، ألقى يوم الخميس الماضي، خطابًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وانتقد أوروبا، متهمًا إياها بالتقاعس وانعدام الاستقلالية، وطالب حلفاءه الغربيين بزيادة دعمهم لأوكرانيا، على الرغم من تصريحات العديد من الدول بأنها تفضل إنفاق الأموال على مواطنيها بدلًا من مواصلة الحرب وتأجيج الفساد في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خطاب زيلينسكي في منتدى دافوس، أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، انتهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في دافوس بفشل ذريع، إذ لم يتم توقيع الوثائق التي تم التفاوض عليها قبل القمة، وشكّل هذا الأمر ضربة قوية لزيلينسكي.واختتم، أول أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.خبير: زيلينسكي حاول في دافوس إذلال أوروبا وترامب وهو "يقف على الهاوية"وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"

