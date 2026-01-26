دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية،
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فلاديمير زيلينسكي، بتأخير عملية السلام في أوكرانيا.
وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "كانت محاضرة زيلينسكي للأوروبيين في دافوس فاشلة. إن تأخيره في قبول التنازلات الإقليمية يؤخر عملية السلام".
Zelensky’s lecturing of Europeans in Davos did not go well. His delay in accepting territorial concessions is delaying peace. 🕊️👇 https://t.co/u6mRoZzn1K— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 26, 2026
وكان فلاديمير زيلينسكي، ألقى يوم الخميس الماضي، خطابًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وانتقد أوروبا، متهمًا إياها بالتقاعس وانعدام الاستقلالية، وطالب حلفاءه الغربيين بزيادة دعمهم لأوكرانيا، على الرغم من تصريحات العديد من الدول بأنها تفضل إنفاق الأموال على مواطنيها بدلًا من مواصلة الحرب وتأجيج الفساد في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خطاب زيلينسكي في منتدى دافوس، أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.
24 يناير, 18:16 GMT
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، انتهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في دافوس بفشل ذريع، إذ لم يتم توقيع الوثائق التي تم التفاوض عليها قبل القمة، وشكّل هذا الأمر ضربة قوية لزيلينسكي.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لـ"إعادة إعمار أوكرانيا"، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دافوس، كما "وجّه انتقادات لاذعة له"، متهمًا ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.
واختتم، أول أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.