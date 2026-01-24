https://sarabic.ae/20260124/ميدفيديف-يعلق-على-انتقادات-زيلينسكي-للاتحاد-الأوروبي-1109596038.html
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "كان ينبغي أن ينتهي التوبيخ الذي تلقاه الأوروبيون في دافوس من ذلك الخنزير الجاحد المدمن على المخدرات الذي وصفهم بالضعفاء والبخلاء بالجلد".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن خطاب، زيلينسكي، في منتدى دافوس أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لإعادة إعمار أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دافوس، كما وجه انتقادات لاذعة له، متهما ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.
علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، على الانتقادات التي وجهها، فلاديمير زيلينسكي، إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن ما تتعرض له أوروبا من إهانات ليس أمرا جديدا.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "كان ينبغي أن ينتهي التوبيخ الذي تلقاه الأوروبيون في دافوس من ذلك الخنزير الجاحد المدمن على المخدرات الذي وصفهم بالضعفاء والبخلاء بالجلد".
وتابع: "لكن هذه ليست المرة الأولى التي يهان فيها الأوروبيون العاجزون، فقد سبق أن بصق في وجوههم أسيادهم الأمريكيون، والآن من قبل ابنهم بالتبني المتخلف".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن خطاب، زيلينسكي، في منتدى دافوس أظهر "عدم امتنانه ونكرانه للجميل" للدعم الأوروبي.
واتهم زيلينسكي أوروبا بالتقصير في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، يوم الخميس، مطالبا بمزيد من الدعم من الحلفاء الغربيين، رغم تصريحات عدة دول أوروبية تفضّل توجيه الأموال داخليًا بدل إطالة الصراع وتأجيج الفساد في أوكرانيا.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن زيلينسكي فشل في التوصل إلى اتفاق لإعادة إعمار أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دافوس، كما وجه انتقادات لاذعة له، متهما ترامب بتجاهل المصالح الأوروبية، رغم تصريحاته بحبه للقارة.