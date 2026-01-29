https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الروسية-تصريح-غوتيريش-بأن-مبدأ-تقرير-المصير-لا-يسري-على-القرم-ودونباس-هو-استنتاج-متهور-1109788217.html
الخارجية الروسية: تصريح غوتيريش بأن مبدأ تقرير المصير لا يسري على القرم ودونباس هو "استنتاج متهور"
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على شبه جزيرة القرم ودونباس بمثابة "استنتاج متهور".
وقالت زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام": "لقد توصلت الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخراً إلى جميع أنواع الاستنتاجات المتهورة غير المنطقية".
جاء ذلك مرفقا مع اقتباس لغوتيريش قال فيه: "بعد مراجعة دقيقة للغاية أجراها مكتب الشؤون القانونية لدينا، خلصنا إلى أن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على الوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس. ونرى أن مبدأ السلامة الإقليمية هو السائد في هذه الحالة".
وقررت الأمم المتحدة أنه، على عكس غرينلاند، لا ينطبق مبدأ تقرير المصير على شبه جزيرة القرم ودونباس.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس: "بعد مراجعة دقيقة للغاية من قبل مكتبنا للشؤون القانونية، خلصنا إلى أن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق على وضع القرم ودونباس. ونرى أن مبدأ السلامة الإقليمية هو السائد في هذه الحالة".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.