https://sarabic.ae/20260217/انطلاق-المحادثات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-في-جنيف،-1110456898.html
انطلاق المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
انطلاق المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
سبوتنيك عربي
أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T13:07+0000
2026-02-17T13:07+0000
2026-02-17T13:32+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فإن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشار إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير.عملية السلام في أوكرانيافي أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيرا.كما أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقةشرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران
https://sarabic.ae/20260217/الكرملين-يعلق-على-المفاوضات-المرتقبة-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110450595.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_23f3798677199777fe1d5df2c351ae96.jpg
محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
سبوتنيك عربي
محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
2026-02-17T13:07+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
انطلاق المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
13:07 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 13:32 GMT 17.02.2026)
أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.
وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فإن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشار إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.
سيعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة. وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية، ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي كيريل بودانوف.
في 13 فبراير، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بشأن التسوية في أوكرانيا ستستمر يومي 17 و18 فبراير.
في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيرا.
كما أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.