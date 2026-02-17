https://sarabic.ae/20260217/إعلام-زيلينسكي-طلب-من-وفد-مفاوضات-جنيف-طرح-مسألة-الاجتماع-مع-بوتين-1110469619.html

أفادت مواقع غربية أن فلاديمير زيلينسكي صرّح بأنه طلب من فريقه طرح مسألة لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات جنيف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وكان بوتين قد صرح سابقا بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فعليه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرّح في الوقت ذاته بأنه مستعد للقاء "بأي شكل من الأشكال". وتعقد المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير الجاري.واختُتم اليوم الأول من المفاوضات في جنيف اليوم الثلاثاء، واستمر الاجتماع أربع ساعات ونصف، وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يُتوقع صدور أي أخبار جديدة عقب اجتماعات اليوم، وأن الأطراف ستواصل عملها غدا.الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوارمصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف

