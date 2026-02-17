https://sarabic.ae/20260217/إعلام-زيلينسكي-طلب-من-وفد-مفاوضات-جنيف-طرح-مسألة-الاجتماع-مع-بوتين-1110469619.html
إعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف طرح مسألة الاجتماع مع بوتين
سبوتنيك عربي
أفادت مواقع غربية أن فلاديمير زيلينسكي صرّح بأنه طلب من فريقه طرح مسألة لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات جنيف. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
وكان بوتين قد صرح سابقا بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فعليه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرّح في الوقت ذاته بأنه مستعد للقاء "بأي شكل من الأشكال". وتعقد المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير الجاري.واختُتم اليوم الأول من المفاوضات في جنيف اليوم الثلاثاء، واستمر الاجتماع أربع ساعات ونصف، وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يُتوقع صدور أي أخبار جديدة عقب اجتماعات اليوم، وأن الأطراف ستواصل عملها غدا.
أفادت مواقع غربية أن فلاديمير زيلينسكي صرّح بأنه طلب من فريقه طرح مسألة لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات جنيف.
وكان بوتين قد صرح سابقا بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فعليه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرّح في الوقت ذاته بأنه مستعد للقاء "بأي شكل من الأشكال".
ووفقا لموقع "أكسيوس": "أكد زيلينسكي مجددا أن أفضل طريقة لتحقيق انفراجة في قضية الحدود هي لقاء شخصي مع بوتين. وقال إنه طلب من فريقه طرح مسألة لقاء مستقبلي على مستوى القيادة في جنيف".
وتعقد المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير الجاري.
واختُتم اليوم الأول من المفاوضات في جنيف اليوم الثلاثاء، واستمر الاجتماع أربع ساعات ونصف، وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يُتوقع صدور أي أخبار جديدة عقب اجتماعات اليوم، وأن الأطراف ستواصل عملها غدا.