الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرارا أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار".
وأشار إلى أن "مسألة إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي نوقشت مرات عدة خلال مكالمات هاتفية بين الرئيس الروسي وترامب".

وتعليقا منه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن زيلينسكي مستعد، على ما يبدو، لعقد اجتماع شخصي مع بوتين لمناقشة قضية الأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية: "هذه المسألة ليست جديدة علينا؛ في الواقع، نوقشت مرات عدة خلال المكالمات الهاتفية بين رئيسنا فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب".

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرارا أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار".
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "قال رئيسنا أيضا مرارا، في تصريحات للصحفيين، إنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا للقاء، فنحن ندعوه إلى موسكو، وسنضمن سلامته وتوفير الظروف اللازمة لعمله".
وأشار إلى أن "مسألة إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي نوقشت مرات عدة خلال مكالمات هاتفية بين الرئيس الروسي وترامب".
وأضاف: "خلال هذه المحادثات، اقترح ترامب تحديدا، أن ننظر في هذا الاحتمال".
وذكر أن "روسيا" لم ترفض ولن ترفض مثل هذه الاتصالات، والأهم هو أن تكون هذه الاتصالات محضّرة جيدا، وهذا هو الأساس. وثانيا، أن تكون مركّزة على تحقيق نتائج إيجابية محدّدة".
وتعليقا منه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن زيلينسكي مستعد، على ما يبدو، لعقد اجتماع شخصي مع بوتين لمناقشة قضية الأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية: "هذه المسألة ليست جديدة علينا؛ في الواقع، نوقشت مرات عدة خلال المكالمات الهاتفية بين رئيسنا فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب".
وأعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في وقت سابق، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات، الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".
ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت الفائتين، بأنها بناءة، مؤكدا التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.