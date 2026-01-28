https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-بوتين-قال-مرارا-إن-زيلينسكي-يستطيع-أن-يأتي-إلى-موسكو-إذا-كان-مستعدا-للحوار-1109726060.html

الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرارا أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار". 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "قال رئيسنا أيضا مرارا، في تصريحات للصحفيين، إنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا للقاء، فنحن ندعوه إلى موسكو، وسنضمن سلامته وتوفير الظروف اللازمة لعمله".وأضاف: "خلال هذه المحادثات، اقترح ترامب تحديدا، أن ننظر في هذا الاحتمال".وذكر أن "روسيا" لم ترفض ولن ترفض مثل هذه الاتصالات، والأهم هو أن تكون هذه الاتصالات محضّرة جيدا، وهذا هو الأساس. وثانيا، أن تكون مركّزة على تحقيق نتائج إيجابية محدّدة".وأعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في وقت سابق، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات، الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت الفائتين، بأنها بناءة، مؤكدا التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.

