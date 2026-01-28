الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار
الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرارا أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار".
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
زيلينسكي
فلاديمير بوتين
يوري أوشاكوف
العالم
العالم العربي
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "قال رئيسنا أيضا مرارا، في تصريحات للصحفيين، إنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا للقاء، فنحن ندعوه إلى موسكو، وسنضمن سلامته وتوفير الظروف اللازمة لعمله".وأضاف: "خلال هذه المحادثات، اقترح ترامب تحديدا، أن ننظر في هذا الاحتمال".وذكر أن "روسيا" لم ترفض ولن ترفض مثل هذه الاتصالات، والأهم هو أن تكون هذه الاتصالات محضّرة جيدا، وهذا هو الأساس. وثانيا، أن تكون مركّزة على تحقيق نتائج إيجابية محدّدة".وأعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في وقت سابق، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات، الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت الفائتين، بأنها بناءة، مؤكدا التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.
الكرملين: بوتين أعلن مرارا إن زيلينسكي يستطيع أن يأتي إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار

12:52 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 12:57 GMT 28.01.2026)
مبنى الكرملين
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مرارا أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار".
وقال أوشاكوف لوسائل إعلام روسية: "قال رئيسنا أيضا مرارا، في تصريحات للصحفيين، إنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا للقاء، فنحن ندعوه إلى موسكو، وسنضمن سلامته وتوفير الظروف اللازمة لعمله".

وأشار إلى أن "مسألة إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي نوقشت مرات عدة خلال مكالمات هاتفية بين الرئيس الروسي وترامب".

وأضاف: "خلال هذه المحادثات، اقترح ترامب تحديدا، أن ننظر في هذا الاحتمال".
الكرملين: المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة وتجري على مستوى الخبراء
10:28 GMT
وذكر أن "روسيا" لم ترفض ولن ترفض مثل هذه الاتصالات، والأهم هو أن تكون هذه الاتصالات محضّرة جيدا، وهذا هو الأساس. وثانيا، أن تكون مركّزة على تحقيق نتائج إيجابية محدّدة".

وتعليقا منه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بأن زيلينسكي مستعد، على ما يبدو، لعقد اجتماع شخصي مع بوتين لمناقشة قضية الأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية: "هذه المسألة ليست جديدة علينا؛ في الواقع، نوقشت مرات عدة خلال المكالمات الهاتفية بين رئيسنا فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب".

دميترييف: زيلينسكي سبب تأخير عملية السلام في أوكرانيا
26 يناير, 08:51 GMT
وأعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في وقت سابق، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات، الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".

ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت الفائتين، بأنها بناءة، مؤكدا التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.
