الكرملين: المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة وتجري على مستوى الخبراء

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا معقدة، وتجري على مستوى الخبراء. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "إنها مفاوضات معقدة للغاية، بدأت على مستوى الخبراء، وكما تعلمون، تم الاتفاق على مواصلتها، العمل سوف يستمر".وأضاف بيسكوف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدما.وأعلن بيسكوف أن روسيا منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لكن التقدم سيعتمد على النهج البنّاء الذي يتبعه محاورو موسكو.وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.البيت الأبيض: المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي "تاريخية"
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "إنها مفاوضات معقدة للغاية، بدأت على مستوى الخبراء، وكما تعلمون، تم الاتفاق على مواصلتها، العمل سوف يستمر".
وأضاف بيسكوف أن الكرملين يعتبر حقيقة بدء المناقشات حول القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تقدما.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدماً في عملية التفاوض: "بشكل عام، حقيقة أن مجموعة كاملة من القضايا المعقدة المتعلقة بالتسوية تجري مناقشتها على مستوى الخبراء يمكن اعتبارها بالفعل تقدما، وبداية مثل هذا الحوار".
وأعلن بيسكوف أن روسيا منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، لكن التقدم سيعتمد على النهج البنّاء الذي يتبعه محاورو موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين مجيبًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى تقدمًا في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "بالطبع، كل شيء سيعتمد على النهج البناء للمتحاورين. روسيا لا تزال منفتحة على عملية التفاوض.
وانعقد يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات
