https://sarabic.ae/20260217/مصدر-لـسبوتنيك-اجتماعات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-كانت-ثنائية-وثلاثية-الأطراف-1110467025.html
مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الوفد الروسي قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث عُقد لقاء اليوم الأول من المحادثات الثلاثية الروسية الأميركية... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T18:43+0000
2026-02-17T18:58+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110456738_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2574549e329868fd51f0f8606a6f9cdc.jpg
وبحسب مصدر وكالة "سبوتنيك، من الموقع فإن موكباً من عدة سيارات تحمل أفراد الوفد الروسي المفاوض، قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث تُعقد المحادثات الثلاثية.وأشار المصدر إلى أن "المشاركون في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا اتفقوا على استئناف المفاوضات يوم غد الأربعاء".وأضاف مصدر وكالة "سبوتنيك"، أن "محادثات جنيف عُقدت في صيغة روسيا-الولايات المتحدة وروسيا-أوكرانيا وبصيغة ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية".وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فإن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشار إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.
https://sarabic.ae/20260217/اختتام-اليوم-الأول-من-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-في-جنيف--1110466260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110456738_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8ad1bcadd5ff14accad7f5f348a35d40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف

18:43 GMT 17.02.2026 (تم التحديث: 18:58 GMT 17.02.2026)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
مكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الوفد الروسي قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث عُقد لقاء اليوم الأول من المحادثات الثلاثية الروسية الأميركية الأوكرانية.
وبحسب مصدر وكالة "سبوتنيك، من الموقع فإن موكباً من عدة سيارات تحمل أفراد الوفد الروسي المفاوض، قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث تُعقد المحادثات الثلاثية.

ووفقا للمصدر: فإن "المفاوضات في جنيف بشأن التسوية الأوكرانية استمرت 6 ساعات".

وأشار المصدر إلى أن "المشاركون في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا اتفقوا على استئناف المفاوضات يوم غد الأربعاء".
وأضاف مصدر وكالة "سبوتنيك"، أن "محادثات جنيف عُقدت في صيغة روسيا-الولايات المتحدة وروسيا-أوكرانيا وبصيغة ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية".
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
اختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
18:30 GMT
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.
وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.
وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فإن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشار إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.
