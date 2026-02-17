https://sarabic.ae/20260217/مصدر-لـسبوتنيك-اجتماعات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-كانت-ثنائية-وثلاثية-الأطراف-1110467025.html

مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف

مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف

أفاد مصدر وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الوفد الروسي قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث عُقد لقاء اليوم الأول من المحادثات الثلاثية الروسية الأميركية... 17.02.2026

وبحسب مصدر وكالة "سبوتنيك، من الموقع فإن موكباً من عدة سيارات تحمل أفراد الوفد الروسي المفاوض، قد غادر فندق إنتركونتيننتال جنيف، حيث تُعقد المحادثات الثلاثية.وأشار المصدر إلى أن "المشاركون في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا اتفقوا على استئناف المفاوضات يوم غد الأربعاء".وأضاف مصدر وكالة "سبوتنيك"، أن "محادثات جنيف عُقدت في صيغة روسيا-الولايات المتحدة وروسيا-أوكرانيا وبصيغة ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية".وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.وصل الوفد الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها اليوم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وبحسب مصادر "سبوتنيك"، فإن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشار إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.

