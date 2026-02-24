https://sarabic.ae/20260224/بوتين-ولوكاشينكو-يعتزمان-المشاركة-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-الخميس-المقبل-1110692885.html

بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل

بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيشاركان في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين البلدين،... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:" في السادس والعشرين من فبراير 2026، سيعقد اجتماع للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".وجاء في بيان صادر عن المكتب: "خلال مكالمة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، في موسكو الأسبوع المقبل".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، يوم 8 فبراير الجاري، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، المقرر في موسكو يوم 25 فبراير الجاري.وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا": "أجرى رئيسا بيلاروسيا وروسيا، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مساء اليوم، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد".وأضافت أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.

