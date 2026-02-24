بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/بوتين-ولوكاشينكو-يعتزمان-المشاركة-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-الخميس-المقبل-1110692885.html
بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل
بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيشاركان في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين البلدين،... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T12:34+0000
2026-02-24T12:34+0000
روسيا
العالم
أحداث بيلاروسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108423911_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_1596b340ce783a3fb0a750dfc3f0eec4.jpg
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:" في السادس والعشرين من فبراير 2026، سيعقد اجتماع للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".وجاء في بيان صادر عن المكتب: "خلال مكالمة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، في موسكو الأسبوع المقبل".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، يوم 8 فبراير الجاري، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، المقرر في موسكو يوم 25 فبراير الجاري.وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا": "أجرى رئيسا بيلاروسيا وروسيا، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مساء اليوم، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد".وأضافت أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.
https://sarabic.ae/20260223/بث-مباشر-بوتين-يقدم-جوائز-الدولة-في-يوم-حماة-الوطن-1110649806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108423911_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_6321651eccc6f646f85fcc862f1e467c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا

بوتين ولوكاشينكو يعتزمان المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الخميس المقبل

12:34 GMT 24.02.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
رئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيشاركان في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين البلدين، والذي سيعقد في 26 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان:" في السادس والعشرين من فبراير 2026، سيعقد اجتماع للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، يوم الخميس الماضي، أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، ناقشا عبر الهاتف الاستعدادات للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في موسكو.

وجاء في بيان صادر عن المكتب: "خلال مكالمة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، في موسكو الأسبوع المقبل".
بوتين يقدم جوائز الدولة في يوم المدافع عن الوطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
بوتين في يوم "حماة الوطن": العسكريون الروس يقفون في الخطوط الأمامية من أجل مستقبل روسيا
أمس, 08:21 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، يوم 8 فبراير الجاري، بحثا خلالها ترتيبات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، المقرر في موسكو يوم 25 فبراير الجاري.
وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية "بيلتا": "أجرى رئيسا بيلاروسيا وروسيا، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مساء اليوم، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثة الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد".
وأضافت أن الرئيسين ناقشا موعد وتاريخ الاجتماع المقبل، فضلًا عن جدول الأعمال والاستعدادات الأخرى للاجتماع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала