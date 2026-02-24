الابتزاز النووي في خطاب الساسة الأوكرانيين

سياسيون أوكرانيون، من نواب البرلمان إلى القائد العام للقوات المسلحة، باتوا يربطون بصورة متزايدة بين قضايا الأمن والمساعدات العسكرية وبين أحد ثلاثة مطالب: الانضمام الفوري إلى الناتو، أو نشر أسلحة نووية غربية على الأراضي الأوكرانية، أو إطلاق برنامج نووي وطني. مثل هذه الطروحات، التي تطرح في محافل دولية ووسائل إعلام غربية وحتى في محادثات مع قادة دول نووية، تعد شكلا من أشكال الابتزاز النووي، أي محاولة للضغط على المجتمع الدولي عبر التلويح بانتهاك نظام عدم الانتشار بهدف انتزاع مكاسب سياسية وعسكرية.