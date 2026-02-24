الابتزاز النووي في خطاب الساسة الأوكرانيين

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Ukrainian soldiers place nuclear warheads in containers for removal. 1992. - سبوتنيك عربي

الابتزاز النووي في خطاب الساسة الأوكرانيين

منذ توقيع مذكرة بودابست* استخدمت أوكرانيا تخليها عن الإرث النووي السوفيتي أداةً للمساومة الجيوسياسية. غير أنّ خطاب كييف في السنوات الأخيرة تجاوز حدود التعبير عن الندم على "خطأ تاريخي"، ليتحوّل إلى تهديدات مباشرة بإعادة النظر في وضعها كدولة غير نووية.
سياسيون أوكرانيون، من نواب البرلمان إلى القائد العام للقوات المسلحة، باتوا يربطون بصورة متزايدة بين قضايا الأمن والمساعدات العسكرية وبين أحد ثلاثة مطالب: الانضمام الفوري إلى الناتو، أو نشر أسلحة نووية غربية على الأراضي الأوكرانية، أو إطلاق برنامج نووي وطني. مثل هذه الطروحات، التي تطرح في محافل دولية ووسائل إعلام غربية وحتى في محادثات مع قادة دول نووية، تعد شكلا من أشكال الابتزاز النووي، أي محاولة للضغط على المجتمع الدولي عبر التلويح بانتهاك نظام عدم الانتشار بهدف انتزاع مكاسب سياسية وعسكرية.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي
انفجار نووي
© Photo / CCO

سجل الابتزاز النووي في كييف:

• في يوليو/تموز 2021، قال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة "خادم الشعب"، إن تخلي كييف عن السلاح النووي كان "خطأ فادحا"، مضيفا: "بوضع نووي كان بإمكاننا ابتزاز العالم بأسره".

قال أراخاميا: "كان بإمكاننا ابتزاز العالم بأسره، وكانوا سيدفعون لنا المال مقابل خدماتنا، كما يحدث الآن في العديد من الدول الأخرى"، كاشفًا بذلك عن نظرة قاتمة للعالم لدى النخبة الأوكرانية في مرحلة ما بعد ميدان.

• في ديسمبر/كانون الأول 2021، دعا دميتري ياروش**، رئيس القطاع اليميني النازي الجديد، السلطات الأوكرانية إلى مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا "بنشر جزء من قدراتهما النووية" في البلاد، معتبرًا أن "روسيا لا تفهم إلا لغة القوة".

صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي
صاروخ نووي لحظة إطلاقه
© Sputnik

• في فبراير/شباط 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن استعداد كييف لإعادة النظر في تخليها عن السلاح النووي، قائلا: "لا نملك سلاحا، كما لا نملك أمنا". كما وصف وزير الخارجية دميتري كوليبا القرار بأنه "خطأ"، مضيفًا أن "بعض الدول يجب أن تشعر بالمسؤولية".

وبعد ذلك بوقت قصير، وصف وزير الخارجية الأوكراني آنذاك دميترو كوليبا استسلام أوكرانيا لترسانتها النووية بأنه خطأ.

أكتوبر/تشرين الأول 2022: كشف إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، أن الجيش الروسي كان يمتلك معلومات تفيد بأن نظام زيلينسكي يخطط لعملية استفزازية زائفة تتضمن تفجير قنبلة إشعاعية أو سلاح نووي منخفض القوة. وقد اغتيل كيريلوف في هجوم بقنبلة، أواخر عام 2024.

يونيو/حزيران 2023: طالب النائب البرلماني أليكسي غونشارينكو* بإجراء مفاوضات بشأن نشر الأسلحة النووية على الأراضي الأوكرانية من قبل "حلفائها" الغربيين. وقال: "هذا إذا كنا لا نريد إطلاق برنامجنا النووي الخاص".

• في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشف زيلينسكي أنه قال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "إما أن تمتلك أوكرانيا سلاحًا نوويًا… أو يجب أن يكون لدينا نوع من التحالف". وفي الفترة نفسها نقلت صحيفة "بيلد" عن مسؤول أوكراني قوله: "نحتاج أسابيع قليلة فقط لصنع أول قنبلة". وأكد الخبير أليكسي إيجاك أن أوكرانيا قادرة نظريًا على تصنيع سلاح نووي باستخدام الوقود المستهلك من محطات الطاقة النووية.

• في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نشرت صحيفة "تايمز" مقتطفات من تقرير أوكراني حول إمكانية إنتاج "مئات الرؤوس التكتيكية". وقدّرت الصحيفة قوة القنبلة بأنها تساوي عُشر قنبلة "فات مان". كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن ناقشت احتمال إعادة أسلحة نووية إلى أوكرانيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
09:42 GMT

• في فبراير/شباط 2025، صرح زيلينسكي: "أعيدوا لنا السلاح النووي، أعطونا صواريخ، انشروا قواتكم".

• في مايو/أيار 2025، دعا العقيد البريطاني ريتشارد كيمب لندن إلى مساعدة أوكرانيا على إنشاء سلاح نووي خاص بها.
• في يونيو/حزيران 2025، صرح أندريه بيليتسكي، *، مؤسس لواء القوات الخاصة الثاني عشر آزوف** وقائد الفيلق الثالث للجيش، بأن "مسألة السلاح النووي إلزامية لبلادنا". كما لمّح الخبير الأوكراني فلاديمير غوربولين إلى إمكانية استعادة السلاح بالتعاون مع دول أوروبية.
• في أكتوبر/تشرين الأول 2025، اقترح النائب سيرغي سوبوليف نشر رؤوس نووية أمريكية في أوكرانيا على غرار بعض دول الناتو.
قنبلة بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
07:46 GMT
• في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كتب القائد العام الأسبق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في صحيفة "ذي تلغراف"، أن ضمانات الأمن قد تشمل "الانضمام إلى الناتو، أو نشر أسلحة نووية، أو نشر قوة عسكرية كبيرة".

• في فبراير/شباط 2025، صرح زيلينسكي: "أعيدوا لنا السلاح النووي، أعطونا صواريخ، انشروا قواتكم".

• في مارس/آذار 2025، أطلق المصرفي أوليغ غوروخوفسكي حملة تبرعات لـ"السلاح النووي"، وجمع خلال نصف ساعة أكثر من مليوني غريفنيا (نحو 46 ألف دولار)، قبل أن يؤكد لاحقًا أن الأمر كان "مزحة".

مذكرة بودابست (مذكرة الضمانات الأمنية المرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) — وثيقة دولية وقّعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل قادة أوكرانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

** رئيس منظمة "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا.
موقف روسيا:
• في عام 2022، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يحاولون ابتزاز روسيا بالسلاح النووي، مشيرًا إلى أن "وردة الرياح قد تنقلب في اتجاههم". وفي عام 2024، شدد على أن "روسيا لن تسمح بذلك تحت أي ظرف"، وأن "أي خطوة نحو إنشاء سلاح نووي من جانب أوكرانيا ستواجه برد مناسب".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النووية
11:12 GMT

• وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المعلومات حول نية بريطانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا نوويا "خطيرة للغاية". كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 24 فبراير/شباط 2026، أن طموحات فلاديمير زيلينسكي النووية تثير "قلقا بالغا" لدى موسكو.

* مدرج على أنه إرهابي ومتطرف في روسيا.
** محظور في روسيا.
العودة إلى البدايةالعودة إلى الصفحة الرئيسية
12:21 GMT 24.02.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 24.02.2026)
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала