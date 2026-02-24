https://sarabic.ae/20260224/ميدفيديف-سيتعين-على-روسيا-استخدام-كل-أنواع-الأسلحة-إذا-حصلت-كييف-على-التكنولوجيا-النووية-1110686899.html

ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النووية

ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النووية

صرّح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، بأن "روسيا ستضطر لاستخدام أي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد...

وقال ميدفيديف لقناة "روسيا اليوم": "لا شكّ في أنه في ظل هذا التطور، ستضطر روسيا لاستخدام أي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد أهداف في أوكرانيا تشكّل تهديدًا لبلادنا".وأوضح: "وردت إلينا معلومات من جهاز استخباراتنا الخارجية تفيد بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لنقل التكنولوجيا النووية إلى أوكرانيا. ونحن ندرك تمامًا العواقب المحتملة لذلك. إنه طريق مباشر إلى حرب عالمية، وقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا عواقب مثل هذه الخطوات".أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون

