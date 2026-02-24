https://sarabic.ae/20260224/مجلس-الفيدرالية-الروسي-تآمر-سلطات-بريطانيا-وفرنسا-لتزويد-كييف-بالأسلحة-النووية-ينذر-بكارثة-1110684051.html

مجلس الفيدرالية الروسي: تآمر سلطات بريطانيا وفرنسا لتزويد كييف بالأسلحة النووية ينذر بكارثة

مجلس الفيدرالية الروسي: تآمر سلطات بريطانيا وفرنسا لتزويد كييف بالأسلحة النووية ينذر بكارثة

سبوتنيك عربي

أفاد مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الثلاثاء في بيان له، بأن "التواطؤ غير المسؤول بين قادة بريطانيا وفرنسا، لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، متجاوزًا المؤسسات... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T10:00+0000

2026-02-24T10:00+0000

2026-02-24T10:00+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_eb4af3196759894a09d7d1fe1750e9fe.jpg

وجاء في البيان: "إن التواطؤ غير المسؤول بين قادة بريطانيا وفرنسا، وهو تواطؤ يتجاوز المؤسسات الديمقراطية الوطنية وينتهك الإجراءات القانونية المعمول بها، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".وأردف: "يشعر أعضاء مجلس الفيدرالية الروسي بقلق بالغ إزاء نية بريطانيا وفرنسا تزويد أوكرانيا بأجهزة نووية متفجرة. إن تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى تصعيد حاد للصراع، وسيخلق تهديدات مباشرة لأمن بلادنا، وكذلك أمن المنطقة الأوروبية بأكملها".ونوّه إلى أنه "سيُجر شعبا بريطانيا وفرنسا حتمًا إلى منطقة الخطر، إذ لا يسع لندن وباريس إلا أن تُدركا أنه، وفقًا للعقيدة النووية لروسيا الاتحادية، سيُعتبر أي عدوان من دولة غير نووية، مدعومة بقوة نووية، هجومًا مشتركًا".وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بـ"القنبلة القذرة".وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقرّ بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا، لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا، على يد القوات المسلحة الأوكرانية".زاخاروفا حول توقيف شقيق ملك بريطانيا: لندن تجاهلت تجاوزات مسؤوليها وانشغلت بـ"أعداء وهميين"

https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي