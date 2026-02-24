بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html
بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مقر قيادة يضم 70 فردًا كـ"جزء من القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا"، وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T06:14+0000
2026-02-24T06:14+0000
بريطانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
وقال البيان: "تعلن الحكومة اليوم عن دعم إضافي لأوكرانيا، حيث يعقد رئيس الوزراء (كير ستارمر) اجتماعا لتحالف الراغبين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إعلانهم التاريخي في يناير (كانون الثاني الماضي) مع الرئيس زيلينسكي، عن نية المملكة المتحدة نشر قوات بريطانية في أوكرانيا، حال إحلال السلام".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية عن حزمة مساعدات إضافية لكييف، تشمل تمويلًا لـ"دعم" البنية التحتية للطاقة في البلاد وتدريب مدربي طياري المروحيات.وفي يناير 2026، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن "المملكة المتحدة خصصت 200 مليون جنيه، للاستعداد لنشر محتمل للقوات في أوكرانيا".ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من دول الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على مزيد من الأعمال العدائية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح سابقًا، بأنه لا معنى لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، مؤكدًا أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافا مشروعة.موسكو: مقترحات روسيا للناتو بشأن الضمانات الأمنية عام 2021 ما تزال ساريةمتحدثة الخارجية الروسية تسخر من كلام ماكرون بعد تشبيهه "الناتو" بـ"الضفدع عديم الدماغ"
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-مندوب-بريطانيا-لدى-الناتو-أقام-عشيقته-في-مقر-الإقامة-الرسمي-1110274201.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, روسيا
بريطانيا, العالم, روسيا

بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

06:14 GMT 24.02.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبر
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مقر قيادة يضم 70 فردًا كـ"جزء من القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا"، وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وقال البيان: "تعلن الحكومة اليوم عن دعم إضافي لأوكرانيا، حيث يعقد رئيس الوزراء (كير ستارمر) اجتماعا لتحالف الراغبين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إعلانهم التاريخي في يناير (كانون الثاني الماضي) مع الرئيس زيلينسكي، عن نية المملكة المتحدة نشر قوات بريطانية في أوكرانيا، حال إحلال السلام".

وأشار البيان إلى أن "مقر قيادة قوامه 70 فردًا، يعمل كجزء من القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا، ويتم دعم الاستعدادات لنشر القوات البريطانية بتمويل حكومي قدره 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 270 مليون دولار)".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية عن حزمة مساعدات إضافية لكييف، تشمل تمويلًا لـ"دعم" البنية التحتية للطاقة في البلاد وتدريب مدربي طياري المروحيات.
وفي يناير 2026، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن "المملكة المتحدة خصصت 200 مليون جنيه، للاستعداد لنشر محتمل للقوات في أوكرانيا".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
إعلام: مندوب بريطانيا لدى الناتو يستضيف عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف
12 فبراير, 02:30 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، وينطوي على خطر تصعيد خطير.

ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من دول الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على مزيد من الأعمال العدائية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح سابقًا، بأنه لا معنى لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، مؤكدًا أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافا مشروعة.
موسكو: مقترحات روسيا للناتو بشأن الضمانات الأمنية عام 2021 ما تزال سارية
متحدثة الخارجية الروسية تسخر من كلام ماكرون بعد تشبيهه "الناتو" بـ"الضفدع عديم الدماغ"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала