https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html

بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مقر قيادة يضم 70 فردًا كـ"جزء من القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا"، وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T06:14+0000

2026-02-24T06:14+0000

2026-02-24T06:14+0000

بريطانيا

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg

وقال البيان: "تعلن الحكومة اليوم عن دعم إضافي لأوكرانيا، حيث يعقد رئيس الوزراء (كير ستارمر) اجتماعا لتحالف الراغبين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب إعلانهم التاريخي في يناير (كانون الثاني الماضي) مع الرئيس زيلينسكي، عن نية المملكة المتحدة نشر قوات بريطانية في أوكرانيا، حال إحلال السلام".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية عن حزمة مساعدات إضافية لكييف، تشمل تمويلًا لـ"دعم" البنية التحتية للطاقة في البلاد وتدريب مدربي طياري المروحيات.وفي يناير 2026، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن "المملكة المتحدة خصصت 200 مليون جنيه، للاستعداد لنشر محتمل للقوات في أوكرانيا".ووصفت الوزارة التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى بشأن إمكانية نشر قوات من دول الناتو في أوكرانيا، بأنها تحريض على مزيد من الأعمال العدائية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح سابقًا، بأنه لا معنى لوجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، مؤكدًا أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافا مشروعة.موسكو: مقترحات روسيا للناتو بشأن الضمانات الأمنية عام 2021 ما تزال ساريةمتحدثة الخارجية الروسية تسخر من كلام ماكرون بعد تشبيهه "الناتو" بـ"الضفدع عديم الدماغ"

https://sarabic.ae/20260212/إعلام-مندوب-بريطانيا-لدى-الناتو-أقام-عشيقته-في-مقر-الإقامة-الرسمي-1110274201.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم, روسيا