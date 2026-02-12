https://sarabic.ae/20260212/إعلام-مندوب-بريطانيا-لدى-الناتو-أقام-عشيقته-في-مقر-الإقامة-الرسمي-1110274201.html
إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف
إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن أنغوس لابسلي، المندوب الدائم لبريطانيا لدى الناتو، أقام عشيقته الإيطالية في مقر الإقامة الرسمي للحلف في بروكسل، ما... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T02:30+0000
2026-02-12T02:30+0000
2026-02-12T02:33+0000
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_20db96130ffaec94289c2696f175ee9e.jpg
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر: "المندوب البريطاني لدى الناتو (لابسلي) أثار فضيحة دبلوماسية بنقل صديقته الإيطالية، التي تصغره تقريبًا بالنصف، إلى مقر إقامته الرسمي في بروكسل".وبحسب الصحيفة، فإن لابسلي، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ سابقًا علاقة مع مساعدته التي تبلغ نحو الثلاثين من العمر.وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن السفيرة البريطانية المستقبلية لدى الاتحاد الأوروبي، كارولاين ويلسون، اعتبرت أن إقامة لابسلي معها في المقر "أمر غير مناسب"، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المرأة.وأضافت المصادر أنه بعد مراجعة اللوائح الداخلية للحلف للتحقق من أي خرق محتمل من قبل لابسلي، لم يُحدد أي انتهاك، فيما قال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة إن علاقة لابسلي مع مساعدته كانت "سرية إلى حد ما" في بروكسل.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لم يحاولا إخفاء علاقتهما. استخدم أنغوس المقر كأنه ملكه، وكانت المرأة تأتي إليه في أعياد الميلاد والاستقبالات الصيفية".وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن في المبنى الرسمي لمقر إقامة المندوب البريطاني لدى الناتو يعيش أيضًا سفراء بريطانيا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260211/القائد-الأعلى-لقوات-الناتو-يشتكي-من-ضعف-دفاعات-الحلف-أمام-المسيرات-الروسية-1110238334.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_b78762fc4b99d43c6b3d0b44c0f5d4f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف
02:30 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 02:33 GMT 12.02.2026)
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن أنغوس لابسلي، المندوب الدائم لبريطانيا لدى الناتو، أقام عشيقته الإيطالية في مقر الإقامة الرسمي للحلف في بروكسل، ما أثار جدلاً دبلوماسيًا.
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر: "المندوب البريطاني لدى الناتو (لابسلي) أثار فضيحة دبلوماسية بنقل صديقته الإيطالية، التي تصغره تقريبًا بالنصف، إلى مقر إقامته الرسمي في بروكسل".
وبحسب الصحيفة، فإن لابسلي، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ سابقًا علاقة مع مساعدته التي تبلغ نحو الثلاثين من العمر.
وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن السفيرة البريطانية المستقبلية لدى الاتحاد الأوروبي، كارولاين ويلسون، اعتبرت أن إقامة لابسلي معها في المقر "أمر غير مناسب"، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المرأة.
وأشار التقرير إلى أن علاقة المندوب مع مساعدته اعتُبرت "بالغة الأهمية" داخل الناتو، لدرجة أن المعلومات وصلت إلى نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا، الأدميرال كيث بلونت.
وأضافت المصادر أنه بعد مراجعة اللوائح الداخلية للحلف للتحقق من أي خرق محتمل من قبل لابسلي، لم يُحدد أي انتهاك، فيما قال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة إن علاقة لابسلي مع مساعدته كانت "سرية إلى حد ما" في بروكسل.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لم يحاولا إخفاء علاقتهما. استخدم أنغوس المقر كأنه ملكه، وكانت المرأة تأتي إليه في أعياد الميلاد والاستقبالات الصيفية".
وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن في المبنى الرسمي لمقر إقامة المندوب البريطاني لدى الناتو يعيش أيضًا سفراء بريطانيا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.