إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف

إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر: "المندوب البريطاني لدى الناتو (لابسلي) أثار فضيحة دبلوماسية بنقل صديقته الإيطالية، التي تصغره تقريبًا بالنصف، إلى مقر إقامته الرسمي في بروكسل".وبحسب الصحيفة، فإن لابسلي، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ سابقًا علاقة مع مساعدته التي تبلغ نحو الثلاثين من العمر.وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن السفيرة البريطانية المستقبلية لدى الاتحاد الأوروبي، كارولاين ويلسون، اعتبرت أن إقامة لابسلي معها في المقر "أمر غير مناسب"، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المرأة.وأضافت المصادر أنه بعد مراجعة اللوائح الداخلية للحلف للتحقق من أي خرق محتمل من قبل لابسلي، لم يُحدد أي انتهاك، فيما قال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة إن علاقة لابسلي مع مساعدته كانت "سرية إلى حد ما" في بروكسل.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لم يحاولا إخفاء علاقتهما. استخدم أنغوس المقر كأنه ملكه، وكانت المرأة تأتي إليه في أعياد الميلاد والاستقبالات الصيفية".وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن في المبنى الرسمي لمقر إقامة المندوب البريطاني لدى الناتو يعيش أيضًا سفراء بريطانيا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

