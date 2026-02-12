إعلام: مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
2026-02-12T02:30+0000
2026-02-12T02:33+0000
02:30 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 02:33 GMT 12.02.2026)
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Fotolia / Kariochi
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن أنغوس لابسلي، المندوب الدائم لبريطانيا لدى الناتو، أقام عشيقته الإيطالية في مقر الإقامة الرسمي للحلف في بروكسل، ما أثار جدلاً دبلوماسيًا.
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مصادر: "المندوب البريطاني لدى الناتو (لابسلي) أثار فضيحة دبلوماسية بنقل صديقته الإيطالية، التي تصغره تقريبًا بالنصف، إلى مقر إقامته الرسمي في بروكسل".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد الأعلى لقوات "الناتو" يشتكي من ضعف دفاعات الحلف أمام المسيرات الروسية
أمس, 05:58 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن لابسلي، البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ سابقًا علاقة مع مساعدته التي تبلغ نحو الثلاثين من العمر.
وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن السفيرة البريطانية المستقبلية لدى الاتحاد الأوروبي، كارولاين ويلسون، اعتبرت أن إقامة لابسلي معها في المقر "أمر غير مناسب"، ولم تكشف الصحيفة عن اسم المرأة.
وأشار التقرير إلى أن علاقة المندوب مع مساعدته اعتُبرت "بالغة الأهمية" داخل الناتو، لدرجة أن المعلومات وصلت إلى نائب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا، الأدميرال كيث بلونت.
وأضافت المصادر أنه بعد مراجعة اللوائح الداخلية للحلف للتحقق من أي خرق محتمل من قبل لابسلي، لم يُحدد أي انتهاك، فيما قال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة إن علاقة لابسلي مع مساعدته كانت "سرية إلى حد ما" في بروكسل.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لم يحاولا إخفاء علاقتهما. استخدم أنغوس المقر كأنه ملكه، وكانت المرأة تأتي إليه في أعياد الميلاد والاستقبالات الصيفية".
وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن في المبنى الرسمي لمقر إقامة المندوب البريطاني لدى الناتو يعيش أيضًا سفراء بريطانيا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
