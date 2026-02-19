موسكو: مقترحات روسيا للناتو بشأن الضمانات الأمنية عام 2021 ما تزال سارية

عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن "جميع المقترحات التي قدمتها روسيا لحلف الناتو (شمال الأطلسي) بشأن الضمانات الأمنية، عام 2021، ما تزال سارية".
وقال غروشكو للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول استعداد روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات بمقترحات الضمانات الأمنية، التي قدمتها لحلف الناتو نهاية عام 2021: "إذا نظرنا إلى كل مقترح من المقترحات، التي قُدّمت ولم تحظَ بتأييد شركائنا، فإن تنفيذ أي منها من شأنه أن يعزز الأمن في أوروبا بشكل كبير، وبهذا المعنى، تبقى جميعها ذات أهمية كأدوات حقيقية، وفرصة حقيقية لتحسين الوضع الأمني".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "روسيا لا ترغب في الحرب ولا تسعى إليها، آملةً أن تسود في أوروبا قوى تُعنى بمصالحها الوطنية ومواطنيها ورفاهيتهم".

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن لا نسعى إلى الحروب، ولا نريدها، ولكن إذا قام جيراننا الأوروبيون، بدلاً من الاعتراف بأخطائهم وإدراك ضرورة التعايش السلمي، وإذا قاموا، بدلاً من هذا التفاهم، بالتحضير لحرب ضدنا، كما يُعلنون، ​​فإن الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، صرّح مرارًا بهذا الشأن، مُذكّرًا إيانا بأننا نجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإذا أرادوا الحرب، فستكون حربًا مختلفة تمامًا وبوسائل مختلفة تمامًا".

وأضاف: "آمل أن تتخلى هذه الطبقة السياسية، التي استولت على السلطة في العواصم الأوروبية، وخاصة في بروكسل، حيث يحكم بيروقراطيون غير منتخبين - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بالمناسبة، يمكن استبدالهما، ولن يتغير شيء، عن موقفها، وأن تسود القوى التي تهتم بالمصالح الوطنية ومواطنيها ورفاهيتهم. بوجود هذه القوى، سيكون لدينا بالتأكيد ما نناقشه ونتفاوض بشأنه".
