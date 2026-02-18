لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-لا-ترغب-في-الحرب-ولا-تسعى-إليها-1110504826.html
لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترغب في الحرب ولا تسعى إليها، آملةً أن تسود في أوروبا قوى تُعنى بمصالحها الوطنية ومواطنيها ورفاهيتهم. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T19:16+0000
2026-02-18T19:38+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_238d8864a9f181e60dc829c88a41dee2.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن لا نسعى إلى الحروب، ولا نريدها. ولكن إذا قام جيراننا الأوروبيون، بدلاً من الاعتراف بأخطائهم وإدراك ضرورة التعايش السلمي، وإذا قاموا، بدلاً من هذا التفاهم، بالتحضير لحرب ضدنا، كما يُعلنون، ​​فإن الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين قد صرّح مراراً وتكراراً بهذا الشأن، مُذكّراً إيانا بأننا نجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإذا أرادوا الحرب، فستكون حرباً مختلفة تماماً وبوسائل مختلفة تماماً".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "أوروبا تعيش حالة من الهستيريا الآن، وتطالب روسيا ببدء المفاوضات، وتطالب الجميع بالمشاركة فيها. ماذا عسانا أن نتحدث مع الأوروبيين وهم يصرحون بوضوح أن أوكرانيا تدافع عن القيم الأوروبية؟ الأمر أشبه بالذهاب إلى قاضٍ في محكمة دولية والقول: 'كما تعلمون، الاتحاد الأوروبي منظمة نازية'".وأعرب الوزير عن ثقته بأن لا أحد في أوروبا سيحرك ساكناً لإجبار كييف على إلغاء القوانين التي تحظر اللغة الروسية في جميع المجالات، وتحظر الكنيسة الأرثوذكسية.وشدد لافروف على أن الوضع في أوكرانيا فريد من نوعه في العالم.وتساءل لافروف: "ماذا يقول فلاديمير زيلينسكي؟ يقول إنه لن يغادر دونباس ولن يعترف أبدًا بما "سيطرت" عليه روسيا قانونيًا. يجب أن نتوقف عند خط التماس. لكن كل ما "سيطرت" عليه روسيا، ستعتبره ملكًا لها وستسعى لاستعادة هذه الأراضي. وماذا عن أولئك الذين وصفتهم بالإرهابيين في هذه الأراضي؟".وأشار لافروف إلى أن "سلفه (لزيلينسكي)، بيترو بوروشينكو، قال عندما كان رئيسًا إن أطفال أوكرانيا سيذهبون إلى رياض أطفال ومدارس رائعة وجميلة، بينما أطفال دونباس سيتعفنون في الأقبية، واصفًا إياهم بـ"دون البشر".وقال لافروف: "لذلك، نُثمّن بشدة الموقف الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب والرئيس الأمريكي شخصيًا. ونحن نُراقب عن كثب كيف تُحاول أوروبا ثني الإدارة الحالية في واشنطن عن مسارها المبدئي، الذي نُوقش واتفق عليه في أنكوريج، ألاسكا".وأكد الوزير التزام موسكو بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان مناقشة "تفاهم ألاسكا" في جنيف، الذي قام على أساس الاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع وضرورة معالجتها.وأكد لافروف أن الضمانات الأمنية التي تعتبرها أوروبا حاليًا أولويةً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وُضعت خصيصًا ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-وفود-مفاوضات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-أحرزت-تقدما-ملموسا-1110504734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_6d62b43f439c11b5c8922b6e0a3b41f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا

19:16 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 19:38 GMT 18.02.2026)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترغب في الحرب ولا تسعى إليها، آملةً أن تسود في أوروبا قوى تُعنى بمصالحها الوطنية ومواطنيها ورفاهيتهم.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن لا نسعى إلى الحروب، ولا نريدها. ولكن إذا قام جيراننا الأوروبيون، بدلاً من الاعتراف بأخطائهم وإدراك ضرورة التعايش السلمي، وإذا قاموا، بدلاً من هذا التفاهم، بالتحضير لحرب ضدنا، كما يُعلنون، ​​فإن الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين قد صرّح مراراً وتكراراً بهذا الشأن، مُذكّراً إيانا بأننا نجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإذا أرادوا الحرب، فستكون حرباً مختلفة تماماً وبوسائل مختلفة تماماً".
وأضاف: "آمل أن تتخلى هذه الطبقة السياسية، التي استولت على السلطة في العواصم الأوروبية، وخاصة في بروكسل، حيث يحكم بيروقراطيون غير منتخبين - الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته (بالمناسبة، يمكن استبدالهما، ولن يتغير شيء) - عن موقفها، وأن تسود القوى التي تهتم بالمصالح الوطنية ومواطنيها ورفاهيتهم. بوجود هذه القوى، سيكون لدينا بالتأكيد ما نناقشه ونتفاوض بشأنه".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "أوروبا تعيش حالة من الهستيريا الآن، وتطالب روسيا ببدء المفاوضات، وتطالب الجميع بالمشاركة فيها. ماذا عسانا أن نتحدث مع الأوروبيين وهم يصرحون بوضوح أن أوكرانيا تدافع عن القيم الأوروبية؟ الأمر أشبه بالذهاب إلى قاضٍ في محكمة دولية والقول: 'كما تعلمون، الاتحاد الأوروبي منظمة نازية'".
وأعرب الوزير عن ثقته بأن لا أحد في أوروبا سيحرك ساكناً لإجبار كييف على إلغاء القوانين التي تحظر اللغة الروسية في جميع المجالات، وتحظر الكنيسة الأرثوذكسية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
البيت الأبيض: وفود مفاوضات جنيف بشأن أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا
19:23 GMT
وشدد لافروف على أن الوضع في أوكرانيا فريد من نوعه في العالم.
وتساءل لافروف: "ماذا يقول فلاديمير زيلينسكي؟ يقول إنه لن يغادر دونباس ولن يعترف أبدًا بما "سيطرت" عليه روسيا قانونيًا. يجب أن نتوقف عند خط التماس. لكن كل ما "سيطرت" عليه روسيا، ستعتبره ملكًا لها وستسعى لاستعادة هذه الأراضي. وماذا عن أولئك الذين وصفتهم بالإرهابيين في هذه الأراضي؟".
وأشار لافروف إلى أن "سلفه (لزيلينسكي)، بيترو بوروشينكو، قال عندما كان رئيسًا إن أطفال أوكرانيا سيذهبون إلى رياض أطفال ومدارس رائعة وجميلة، بينما أطفال دونباس سيتعفنون في الأقبية، واصفًا إياهم بـ"دون البشر".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تُقدّر موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا، مع مراقبتها في الوقت نفسه للمحاولات الأوروبية الرامية إلى ثني واشنطن عن المسار المتفق عليه في أنكوريج.
وقال لافروف: "لذلك، نُثمّن بشدة الموقف الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب والرئيس الأمريكي شخصيًا. ونحن نُراقب عن كثب كيف تُحاول أوروبا ثني الإدارة الحالية في واشنطن عن مسارها المبدئي، الذي نُوقش واتفق عليه في أنكوريج، ألاسكا".
وأكد الوزير التزام موسكو بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان مناقشة "تفاهم ألاسكا" في جنيف، الذي قام على أساس الاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع وضرورة معالجتها.
وأكد لافروف أن الضمانات الأمنية التي تعتبرها أوروبا حاليًا أولويةً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وُضعت خصيصًا ضد روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала