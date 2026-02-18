https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-وفود-مفاوضات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-أحرزت-تقدما-ملموسا-1110504734.html
البيت الأبيض: وفود مفاوضات جنيف بشأن أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يكرسون قدرًا هائلًا من الوقت والجهد لتسوية النزاع في أوكرانيا. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت ليفيت خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "إنه رئيس يسعى إلى السلام ولذلك يكرس قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة لإنهاء هذه الحرب".وصرحت ليفيت بأن الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة لحلفائها في الناتو الذين يقومون لاحقًا بإرسالها إلى أوكرانيا.وقالت ليفيت خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "تواصل الولايات المتحدة توريد الأسلحة إلى الناتو والتي تُوجَّه لاحقًا إلى أوكرانيا".أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه لم تتوفر بعد أي معلومات حول مكان انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يمكن قول أي شيء حتى الآن".وأضاف للصحفيين ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "سيتم تقديم تقرير إلى الرئيس في أقرب فرصة ممكنة". إلا أن بيسكوف امتنع عن تقييم نتائج المحادثات.وقال ردًا على سؤال آخر: "سيصلون قريبًا، وستكون لديهم النتائج. من السابق لأوانه طرح مثل هذه الأسئلة".كما سُئل عن موقف أوكرانيا، فأجاب: "لا أستطيع التعليق. نحن ننتظر المعلومات". ورداً على سؤال حول تقييم روسيا لمشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، صرّح المتحدث باسم الكرملين: "من السابق لأوانه التقييم".
