باتروشيف: الناتو ينشئ قوة متعددة الجنسيات في دول البلطيق موجهة ضد روسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
باتروشيف: الناتو ينشئ قوة متعددة الجنسيات في دول البلطيق موجهة ضد روسيا
باتروشيف: الناتو ينشئ قوة متعددة الجنسيات في دول البلطيق موجهة ضد روسيا
وقال باتروشيف خلال مقابلة مع "aif.ru": الوضع في بحر البلطيق معقّد بلا شك، ينشئ الناتو فعليًا قوة متعددة الجنسيات مركّزة على العمليات الهجومية".وأكد أن "تدابير الرد على الهجمات الغربية على السفن التجارية الروسية قيد التطوير، بما في ذلك من خلال مجلس الشؤون البحرية".ونوّه إلى أن "الفنلنديين، على سبيل المثال، يحصلون على فرقاطات مزودة بأسلحة هجومية يمكنها الوصول بسهولة إلى المناطق الشمالية الغربية من بلادنا".وأردف: "نعتقد، كما هو الحال دائما، أن الأسطول البحري العسكري، هو أفضل ضامن لأمن الملاحة البحرية".وأشار إلى أن "وجود قوة بحرية، والقدرة على حماية نشاطنا الاقتصادي في البحر، وتصدير النفط والحبوب والأسمدة، شرط أساسي لحسن سير عمل الدولة".وأضاف أن "سيعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا برنامج معدّل لبناء السفن للبحرية الروسية حتى عام 2050، والذي سيتضمن متطلبات بناء السفن اللازمة لحماية السفن التجارية المحلية من القرصنة الغربية".وقال: "لن أخفي حقيقة أن بحريتنا تقوم حاليًا بمهام حماية التجارة البحرية بمستوى عالٍ من الضغط. نحن بحاجة إلى عدد أكبر بكثير من السفن للعمل في البحار والمحيطات البعيدة، قادرة على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة على مسافات كبيرة من قواعدها".ووفقا له، فإن قوات الأسطول البحري الروسي القوي يجب أن "يكون منتشرا باستمرار لحماية السفن التجارية الروسية من الهجمات الغربية".وحول أن حلف الناتو يريد على وجه السرعة تخريب الاتصالات تحت الماء وإلصاق التهمة بروسيا، أوضح قائلا: "تشمل خطط الناتو، من بين أمور أخرى، فرض حصار على منطقة كالينينغراد والاستيلاء على السفن التجارية الروسية، فضلاً عن تخريب الاتصالات تحت الماء، والذي سنلام عليه لاحقا بشكل ساخر".دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستهاتعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
صرّح نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي، ورئيس مجلس الشؤون البحرية، بأن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينشئ قوة متعددة الجنسيات في بحر البلطيق، مركّزةً على العمليات الهجومية ضد روسيا".
وقال باتروشيف خلال مقابلة مع "aif.ru": الوضع في بحر البلطيق معقّد بلا شك، ينشئ الناتو فعليًا قوة متعددة الجنسيات مركّزة على العمليات الهجومية".

وحول أن الغرب يسعى لشل التجارة الخارجية الروسية عبر الهجمات على السفن التجارية الروسية، أوضح: "تشير هذه الهجمات، التي تعتبر في جوهرها هجمات قرصنة، على التجارة البحرية الروسية إلى أن الخصوم الغربيين قد قرروا ضرب أحد أهم قطاعات الاقتصاد الروسي - التجارة الخارجية - ويريدون شلّها".

وأكد أن "تدابير الرد على الهجمات الغربية على السفن التجارية الروسية قيد التطوير، بما في ذلك من خلال مجلس الشؤون البحرية".
ونوّه إلى أن "الفنلنديين، على سبيل المثال، يحصلون على فرقاطات مزودة بأسلحة هجومية يمكنها الوصول بسهولة إلى المناطق الشمالية الغربية من بلادنا".
وفي حال محاولة فرض حصار بحري على روسيا، قال: "سنلجأ إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها. ولكن لنكن صريحين، لم يتبقَّ سوى القليل من الأمل في أن يكون الغرب قد احتفظ ولو بقدر ضئيل من احترام الدبلوماسية والقانون".
وأردف: "نعتقد، كما هو الحال دائما، أن الأسطول البحري العسكري، هو أفضل ضامن لأمن الملاحة البحرية".

ووفقاً له: "يظهر الوضع الراهن أن الأسطول البحري، من بين جميع فروع القوات المسلحة، هو الأداة الجيوسياسية الأقوى والأكثر مرونة، والمناسبة للاستخدام الفعال في وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة".

وأشار إلى أن "وجود قوة بحرية، والقدرة على حماية نشاطنا الاقتصادي في البحر، وتصدير النفط والحبوب والأسمدة، شرط أساسي لحسن سير عمل الدولة".
وأضاف أن "سيعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا برنامج معدّل لبناء السفن للبحرية الروسية حتى عام 2050، والذي سيتضمن متطلبات بناء السفن اللازمة لحماية السفن التجارية المحلية من القرصنة الغربية".

وتابع: "بوتين كان قد وافق سابقًا على استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية وبرنامج بناء السفن التابع لجهاز الأمن الفيدرالي".

وقال: "لن أخفي حقيقة أن بحريتنا تقوم حاليًا بمهام حماية التجارة البحرية بمستوى عالٍ من الضغط. نحن بحاجة إلى عدد أكبر بكثير من السفن للعمل في البحار والمحيطات البعيدة، قادرة على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة على مسافات كبيرة من قواعدها".

وتابع: "يجب نشر قوات كبيرة بشكل دائم في الطرق البحرية الرئيسية، بما في ذلك في المناطق النائية عن روسيا، على أهبة الاستعداد لكبح جماح القراصنة الغربيين".

ووفقا له، فإن قوات الأسطول البحري الروسي القوي يجب أن "يكون منتشرا باستمرار لحماية السفن التجارية الروسية من الهجمات الغربية".
وحول أن حلف الناتو يريد على وجه السرعة تخريب الاتصالات تحت الماء وإلصاق التهمة بروسيا، أوضح قائلا: "تشمل خطط الناتو، من بين أمور أخرى، فرض حصار على منطقة كالينينغراد والاستيلاء على السفن التجارية الروسية، فضلاً عن تخريب الاتصالات تحت الماء، والذي سنلام عليه لاحقا بشكل ساخر".
دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستها
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
