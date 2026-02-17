https://sarabic.ae/20260217/باتروشيف-الناتو-ينشئ-قوة-متعددة-الجنسيات-في-دول-البلطيق-موجهة--ضد-روسيا-1110446670.html

باتروشيف: الناتو ينشئ قوة متعددة الجنسيات في دول البلطيق موجهة ضد روسيا

صرّح نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي، ورئيس مجلس الشؤون البحرية، بأن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينشئ قوة متعددة الجنسيات في بحر البلطيق، مركّزةً على... 17.02.2026

وقال باتروشيف خلال مقابلة مع "aif.ru": الوضع في بحر البلطيق معقّد بلا شك، ينشئ الناتو فعليًا قوة متعددة الجنسيات مركّزة على العمليات الهجومية".وأكد أن "تدابير الرد على الهجمات الغربية على السفن التجارية الروسية قيد التطوير، بما في ذلك من خلال مجلس الشؤون البحرية".ونوّه إلى أن "الفنلنديين، على سبيل المثال، يحصلون على فرقاطات مزودة بأسلحة هجومية يمكنها الوصول بسهولة إلى المناطق الشمالية الغربية من بلادنا".وأردف: "نعتقد، كما هو الحال دائما، أن الأسطول البحري العسكري، هو أفضل ضامن لأمن الملاحة البحرية".وأشار إلى أن "وجود قوة بحرية، والقدرة على حماية نشاطنا الاقتصادي في البحر، وتصدير النفط والحبوب والأسمدة، شرط أساسي لحسن سير عمل الدولة".وأضاف أن "سيعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا برنامج معدّل لبناء السفن للبحرية الروسية حتى عام 2050، والذي سيتضمن متطلبات بناء السفن اللازمة لحماية السفن التجارية المحلية من القرصنة الغربية".وقال: "لن أخفي حقيقة أن بحريتنا تقوم حاليًا بمهام حماية التجارة البحرية بمستوى عالٍ من الضغط. نحن بحاجة إلى عدد أكبر بكثير من السفن للعمل في البحار والمحيطات البعيدة، قادرة على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة على مسافات كبيرة من قواعدها".ووفقا له، فإن قوات الأسطول البحري الروسي القوي يجب أن "يكون منتشرا باستمرار لحماية السفن التجارية الروسية من الهجمات الغربية".وحول أن حلف الناتو يريد على وجه السرعة تخريب الاتصالات تحت الماء وإلصاق التهمة بروسيا، أوضح قائلا: "تشمل خطط الناتو، من بين أمور أخرى، فرض حصار على منطقة كالينينغراد والاستيلاء على السفن التجارية الروسية، فضلاً عن تخريب الاتصالات تحت الماء، والذي سنلام عليه لاحقا بشكل ساخر".دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستهاتعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع

