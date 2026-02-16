https://sarabic.ae/20260216/تعاون-روسي-عربي-لتنفيذ-مشروع-المفاعل-النووي-1110414871.html
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
سبوتنيك عربي
أفاد الفرع العلمي للشركة الحكومية "روساتوم"، اليوم الاثنين، بأن "الهيئة العربية للطاقة الذرية" ستتعاون مع روسيا في مشروع المفاعل البحثي السريع المتعدد الأغراض،... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T13:27+0000
2026-02-16T13:27+0000
2026-02-16T13:31+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109520938_0:13:2906:1648_1920x0_80_0_0_e3f12ff391d2d299b7beb47912df94eb.jpg
ووقّعت "الهيئة العربية للطاقة الذرية" ومركز البحوث الدولي في قاعدة مفاعل البحث العلمي السريع المتعدد الأغراض، اتفاقا بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.وأعلن الفرع العلمي في بيان: "يمهد الاتفاق السبيل لتطوير اختصاصات مهمة للبحوث وتعزيز القاعدة الشرعية وتحقيق الأغراض الاستراتيجية قي مجالات الطاقة والأمن الغذائي وتحسين نوعية الحياة لسكان دول شركاء "الهيئة العربية للطاقة الذرية".ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
https://sarabic.ae/20251024/مصر-تتسلم-من-روسيا-أحد-المكونات-الرئيسية-في-محطة-الضبعة-النووية-صور-1106358125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109520938_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_edc54c3dd4332dbf9d8ebd5fa713d385.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
تعاون روسي عربي لتنفيذ مشروع المفاعل البحثي النووي السريع
13:27 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 13:31 GMT 16.02.2026)
أفاد الفرع العلمي للشركة الحكومية "روساتوم"، اليوم الاثنين، بأن "الهيئة العربية للطاقة الذرية" ستتعاون مع روسيا في مشروع المفاعل البحثي السريع المتعدد الأغراض، ذي النيوترونات السريعة، وهو أقوى مفاعل نووي في العالم.
ووقّعت "الهيئة العربية للطاقة الذرية" ومركز البحوث الدولي في قاعدة مفاعل البحث العلمي السريع المتعدد الأغراض، اتفاقا بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
24 أكتوبر 2025, 13:54 GMT
وأعلن الفرع العلمي في بيان: "يمهد الاتفاق السبيل لتطوير اختصاصات مهمة للبحوث وتعزيز القاعدة الشرعية وتحقيق الأغراض الاستراتيجية قي مجالات الطاقة والأمن الغذائي وتحسين نوعية الحياة لسكان دول شركاء "الهيئة العربية للطاقة الذرية".
ووقّعت روسيا
ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.