دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستها
أخبار ألمانيا
العالم
روسيا
كتب ديميترييف على صفحته في منصة "إكس": "ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها".هكذا علق على منشور مستخدم آخر كتب أن ألمانيا تحتاج الآن إلى كاسحات جليد روسية ثقيلة لإزالة الجليد من طريق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن هيئة الملاحة المائية الألمانية، أن كاسحة الجليد الألمانية "Neuwerk" تعطلت أثناء محاولتها إزالة الجليد للسماح لناقلة النفط "Minerva Amorgos"، التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال، بالدخول إلى ميناء موكران في جزيرة روجن.وفي وقت سابق، أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسياإعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
أكد كيريل دميترييف،، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، رداً على تعطل كاسحة جليد ألمانية في بحر البلطيق، أن ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها.
كتب ديميترييف على صفحته في منصة "إكس": "ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها".
هكذا علق على منشور مستخدم آخر كتب أن ألمانيا تحتاج الآن إلى كاسحات جليد روسية ثقيلة لإزالة الجليد من طريق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن هيئة الملاحة المائية الألمانية، أن كاسحة الجليد الألمانية "Neuwerk" تعطلت أثناء محاولتها إزالة الجليد للسماح لناقلة النفط "Minerva Amorgos"، التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال، بالدخول إلى ميناء موكران في جزيرة روجن.
مبنى البرلمان في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكا
19 يناير, 06:10 GMT
وفي وقت سابق، أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.
برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسيا
إعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
