دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستها
17.02.2026, سبوتنيك عربي
كتب ديميترييف على صفحته في منصة "إكس": "ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها".هكذا علق على منشور مستخدم آخر كتب أن ألمانيا تحتاج الآن إلى كاسحات جليد روسية ثقيلة لإزالة الجليد من طريق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن هيئة الملاحة المائية الألمانية، أن كاسحة الجليد الألمانية "Neuwerk" تعطلت أثناء محاولتها إزالة الجليد للسماح لناقلة النفط "Minerva Amorgos"، التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال، بالدخول إلى ميناء موكران في جزيرة روجن.وفي وقت سابق، أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسياإعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
أكد كيريل دميترييف،، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، رداً على تعطل كاسحة جليد ألمانية في بحر البلطيق، أن ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها.
كتب ديميترييف على صفحته في منصة "إكس": "ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمناً باهظاً لغطرسة وأخطاء قيادتها".
هكذا علق على منشور مستخدم آخر كتب أن ألمانيا تحتاج الآن إلى كاسحات جليد روسية ثقيلة لإزالة الجليد من طريق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
في وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن هيئة الملاحة المائية الألمانية، أن كاسحة الجليد الألمانية "Neuwerk" تعطلت أثناء محاولتها إزالة الجليد للسماح لناقلة النفط "Minerva Amorgos"، التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال، بالدخول إلى ميناء موكران في جزيرة روجن.
وفي وقت سابق، أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.