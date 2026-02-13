عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
إعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
إعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن اجتماعًا غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي، لم تتم دعوة ممثلين عن ثماني دول من الاتحاد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
وقالت الصحيفة: "تبين أن اجتماع لم يحقق النجاح المرجو. فمن بين القادة التسعة عشر، لم يتمكن سوى عدد قليل منهم من التحدث".وأفادت مصادر بأن ممثلي الدول غير المدعوة تخوفوا من أن يسفر الاجتماع عن قرارات غير مدروسة.ووفقًا للصحيفة، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، وميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين المتأخرين عن الاجتماع. وبحسب التقارير، بدأ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاجتماع دون انتظارهم.أفادت إذاعة "أوندو سيرو" الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن إسبانيا مستاءة من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا لتنظيمها اجتماعاً غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي لم تدع إليه هي وسبع دول أعضاء أخرى. وقد بادر إلى عقد الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسا وزراء إيطاليا وبلجيكا، جورجيا ميلوني وبارت دي ويفر، بهدف تنسيق المواقف بشأن الأجندة الاقتصادية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في قلعة آلدن بيزن البلجيكية.برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسياإعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن اجتماعًا غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي، لم تتم دعوة ممثلين عن ثماني دول من الاتحاد الأوروبي إليه، تحول إلى فشل، حيث وصل اثنان من المبادرين الثلاثة متأخرين، ولم يناقش الحاضرون أي شيء.
وقالت الصحيفة: "تبين أن اجتماع لم يحقق النجاح المرجو. فمن بين القادة التسعة عشر، لم يتمكن سوى عدد قليل منهم من التحدث".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلوني (رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني)، التي كانت قد دعت القادة الآخرين، وصلت "في نهاية الاجتماع". وعندما سُئلت عما نوقش، أجاب دبلوماسي ببرود: "لا شيء".

وأفادت مصادر بأن ممثلي الدول غير المدعوة تخوفوا من أن يسفر الاجتماع عن قرارات غير مدروسة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
أمس, 13:12 GMT
ووفقًا للصحيفة، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، وميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين المتأخرين عن الاجتماع. وبحسب التقارير، بدأ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاجتماع دون انتظارهم.
أفادت إذاعة "أوندو سيرو" الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن إسبانيا مستاءة من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا لتنظيمها اجتماعاً غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي لم تدع إليه هي وسبع دول أعضاء أخرى. وقد بادر إلى عقد الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسا وزراء إيطاليا وبلجيكا، جورجيا ميلوني وبارت دي ويفر، بهدف تنسيق المواقف بشأن الأجندة الاقتصادية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في قلعة آلدن بيزن البلجيكية.
برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسيا
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
