عربي
برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسيا
برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسيا
أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.
وقال كوتري: "لقد نوقشت هذه الجوانب في البوندستاغ (البرلمان) كجزء من الاستفسارات الموجهة إلى الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، فقد أوضحت في ردودها أنها لا تعترف بأي تبعية للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الطاقة".وأشار السياسي الألماني لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إلى أن "زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تنطوي على مخاطر جديدة تتمثل في الاعتماد الأحادي الجانب على إمدادات الطاقة، في حين أن الغاز الذي يتم شراؤه حاليًا أغلى من غاز الأنابيب، الذي كان يتم استيراده سابقًا بكميات كبيرة من روسيا".وصرحت روسيا مرارًا بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيبقى أولئك الذين رفضوا الشراء، ومن خلال الوسطاء بأسعار أعلى، سيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن موسكو لا ترى أي آفاق للعودة إلى حوار سليم بشأن الطاقة مع برلين، وليس لدى الجانب الروسي أي خطط لإقناع أي طرف.تقرير: مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنواتروسيا والسعودية تجريان محادثات حول معايير النفط والغاز
برلماني ألماني: حكومة بلادنا تتلقى نداءات من الـ"بوندستاغ" لشراء الغاز من روسيا

06:29 GMT 13.02.2026
محطة نقل الغاز الروسي
أكد ستيفن كوتري، عضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن الحكومة الألمانية تتلقى نداءات برلمانية تطالبها بإعادة إمدادات الغاز من روسيا.
وقال كوتري: "لقد نوقشت هذه الجوانب في البوندستاغ (البرلمان) كجزء من الاستفسارات الموجهة إلى الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، فقد أوضحت في ردودها أنها لا تعترف بأي تبعية للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الطاقة".

وبحسب كوتري، فإن الحكومة الألمانية لا تعترف باعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ولا تنوي استئناف إمدادات الغاز من روسيا.

وأشار السياسي الألماني لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إلى أن "زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تنطوي على مخاطر جديدة تتمثل في الاعتماد الأحادي الجانب على إمدادات الطاقة، في حين أن الغاز الذي يتم شراؤه حاليًا أغلى من غاز الأنابيب، الذي كان يتم استيراده سابقًا بكميات كبيرة من روسيا".
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
6 فبراير, 15:18 GMT
وصرحت روسيا مرارًا بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب ارتفاع الأسعار، بينما سيبقى أولئك الذين رفضوا الشراء، ومن خلال الوسطاء بأسعار أعلى، سيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن موسكو لا ترى أي آفاق للعودة إلى حوار سليم بشأن الطاقة مع برلين، وليس لدى الجانب الروسي أي خطط لإقناع أي طرف.
تقرير: مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
روسيا والسعودية تجريان محادثات حول معايير النفط والغاز
