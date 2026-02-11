مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
سبوتنيك عربي
انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، حيث تراجعت بالفعل نسبة الغاز في دولتين إلى أقل من 20%.
تابعنا عبر
انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، حيث تراجعت بالفعل نسبة الغاز في دولتين إلى أقل من 20%.
وفي 9 فبراير/شباط، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 36.1%، وهو أدنى مستوى لها في مثل هذا التوقيت من العام منذ عام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".
كما بلغ معدل السحب منذ بداية العام أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث انخفض مستوى سعة التخزين بمقدار 25.4 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
وسائط متعددة
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
6 فبراير, 15:18 GMT
وتقل نسبة امتلاء مرافق التخزين في هولندا (18.86%) وكرواتيا (17.44%) عن 20%. في العام الماضي، وحتى 9 فبراير، لم تشهد أي دولة مثل هذا المستوى المنخفض من سعة التخزين.
ووصلت سعة التخزين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا حاليًا إلى أقل من 30%، بينما وصلت في الدنمارك وسلوفاكيا إلى 40%.
وفي ظل التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية، أظهرت البيانات مدى اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الحصة الأكبر من إمدادات القارة خلال يناير/ كانون الثاني 2026.
