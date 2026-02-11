https://sarabic.ae/20260211/مخزونات-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-تتراجع-إلى-أدنى-مستوى-لها-في-أربع-سنوات-1110250928.html
مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
سبوتنيك عربي
انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، حيث تراجعت بالفعل نسبة الغاز في دولتين إلى أقل من 20%. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
وفي 9 فبراير/شباط، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 36.1%، وهو أدنى مستوى لها في مثل هذا التوقيت من العام منذ عام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".كما بلغ معدل السحب منذ بداية العام أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث انخفض مستوى سعة التخزين بمقدار 25.4 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.وتقل نسبة امتلاء مرافق التخزين في هولندا (18.86%) وكرواتيا (17.44%) عن 20%. في العام الماضي، وحتى 9 فبراير، لم تشهد أي دولة مثل هذا المستوى المنخفض من سعة التخزين.ووصلت سعة التخزين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا حاليًا إلى أقل من 30%، بينما وصلت في الدنمارك وسلوفاكيا إلى 40%.وفي ظل التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية، أظهرت البيانات مدى اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الحصة الأكبر من إمدادات القارة خلال يناير/ كانون الثاني 2026.
مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات
انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، حيث تراجعت بالفعل نسبة الغاز في دولتين إلى أقل من 20%.
وفي 9 فبراير/شباط، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 36.1%، وهو أدنى مستوى لها في مثل هذا التوقيت من العام منذ عام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".
كما بلغ معدل السحب منذ بداية العام أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث انخفض مستوى سعة التخزين بمقدار 25.4 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.
وتقل نسبة امتلاء مرافق التخزين في هولندا (18.86%) وكرواتيا (17.44%) عن 20%. في العام الماضي، وحتى 9 فبراير، لم تشهد أي دولة مثل هذا المستوى المنخفض من سعة التخزين.
ووصلت سعة التخزين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا حاليًا إلى أقل من 30%، بينما وصلت في الدنمارك وسلوفاكيا إلى 40%.
وفي ظل التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية، أظهرت البيانات مدى اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الحصة الأكبر من إمدادات القارة خلال يناير/ كانون الثاني 2026.