اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
في ظل التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية، تظهر البيانات مدى اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية...
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
سبوتنيك عربي
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
اعتماد أوروبا على الغاز المسال من روسيا وأمريكا يسجل مستوى قياسيا
في ظل التحديات المتزايدة في سوق الطاقة العالمية، تظهر البيانات مدى اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الحصة الأكبر من إمدادات القارة خلال يناير/ كانون الثاني 2026، تابع التفاصيل من خلال الـ"فيديوغراف" الذي أعده فريق "سبوتنيك".