روسيا والسعودية تجريان محادثات حول معايير النفط والغاز
وقال أليخانوف في تصريحات للصحفيين في معرض "إنوبروم": "تجري روسيا بالتأكيد المحادثات مع السعودية بشأن تطوير التعاون مع هذا المعهد، على غرار الاتفاق مع الإمارات المتحدة العربية، حيث تم اعتماد أكثر من 50 معيار تم وضعها في معهدنا.ويجري المعرض "إنوبروم السعودية" في الرياض، من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري، وتشارك فيه أكثر من 250 شركة روسية.
أفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية تجريان محادثات بشأن تطوير التعاون مع المعهد الروسي لمبادرات تكنولوجيا النفط والغاز في مجال معايير معدات النفط والغاز.
وقال أليخانوف في تصريحات للصحفيين في معرض "إنوبروم": "تجري روسيا بالتأكيد المحادثات مع السعودية بشأن تطوير التعاون مع هذا المعهد، على غرار الاتفاق مع الإمارات المتحدة العربية، حيث تم اعتماد أكثر من 50 معيار تم وضعها في معهدنا.
صورة من المعرض الصناعي الدولي إينوبروم، في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وسائط متعددة
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
07:23 GMT

وأضاف وزير الصناعة والتجارة الروسي: "هدفنا الأهم هو تعاون مع "آرامكو" السعودية ومن المهم أن هذه الشركة العامة لسوق السعودية ستعتمد تلك المعايير التي وضعها معهدنا. نرجو أن نقدم قراراتنا لأصدقائنا السعوديين في الأشهر القريبة".

ويجري المعرض "إنوبروم السعودية" في الرياض، من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري، وتشارك فيه أكثر من 250 شركة روسية.
