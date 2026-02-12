إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تشير بشأن التنازلات المقدمة لروسيا، إلى أن واشنطن وموسكو اتخذتا القرار الصائب بالتفاوض... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:15+0000
2026-02-12T14:15+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وأضاف موقع "إنفو بريكس": "لقد أثبتت كالاس صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات. فإذا كان هذا هو تفكير وزيرة الخارجية الأولى في الاتحاد، فلا يوجد أي مبرر لإشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات".وأضاف: "إن خفض أعداد القوات والإنفاق الدفاعي أمر لا يمكن فرضه في اتفاقية السلام إلا من قبل الطرف المنتصر. في حرب بالوكالة، من الواضح أن الغرب ليس هو المنتصر، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأي شيء. أقصى ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو قبول مطالب روسيا بشأن أوكرانيا دون محاولة تغيير بنود معاهدة السلام النهائية التي لا مفر منها".وقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن موسكو تدعو حصريًا إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسّع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-حديث-أوروبا-عن-السلام-في-ظل-قصف-كييف-أهدافا-مدنية-روسية-نفاق-صارخ-1110292552.html
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات

14:15 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
ذكرت وسائل إعلامية أن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تشير بشأن التنازلات المقدمة لروسيا، إلى أن واشنطن وموسكو اتخذتا القرار الصائب بالتفاوض دون الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره موقع "إنفو بريكس".
وأضاف موقع "إنفو بريكس": "لقد أثبتت كالاس صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات. فإذا كان هذا هو تفكير وزيرة الخارجية الأولى في الاتحاد، فلا يوجد أي مبرر لإشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات".
وأكد المنشور أيضًا أن الطرف المنتصر في أي نزاع، وهو ما لا ينطبق على أوروبا، هو وحده من يملك الحق في تحديد شروط المفاوضات.
طواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: حديث أوروبا عن السلام في ظل قصف كييف أهدافا مدنية روسية نفاق صارخ
13:33 GMT
وأضاف: "إن خفض أعداد القوات والإنفاق الدفاعي أمر لا يمكن فرضه في اتفاقية السلام إلا من قبل الطرف المنتصر. في حرب بالوكالة، من الواضح أن الغرب ليس هو المنتصر، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأي شيء. أقصى ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو قبول مطالب روسيا بشأن أوكرانيا دون محاولة تغيير بنود معاهدة السلام النهائية التي لا مفر منها".
وفي الثاني من فبراير/ شباط الجاري، صرّحت كالاس بأن الأوكرانيين مستعدون لتقديم "التنازلات الصعبة المطلوبة منهم" في المفاوضات.
وقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن موسكو تدعو حصريًا إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسّع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
