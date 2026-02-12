https://sarabic.ae/20260212/إعلام-تصريحات-كالاس-تثبت-صحة-موقف-الأمريكيين-والروس-باستبعاد-أوروبا-من-المفاوضات-1110295542.html
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تشير بشأن التنازلات المقدمة لروسيا، إلى أن واشنطن وموسكو اتخذتا القرار الصائب بالتفاوض... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:15+0000
2026-02-12T14:15+0000
2026-02-12T14:15+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وأضاف موقع "إنفو بريكس": "لقد أثبتت كالاس صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات. فإذا كان هذا هو تفكير وزيرة الخارجية الأولى في الاتحاد، فلا يوجد أي مبرر لإشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات".وأضاف: "إن خفض أعداد القوات والإنفاق الدفاعي أمر لا يمكن فرضه في اتفاقية السلام إلا من قبل الطرف المنتصر. في حرب بالوكالة، من الواضح أن الغرب ليس هو المنتصر، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأي شيء. أقصى ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو قبول مطالب روسيا بشأن أوكرانيا دون محاولة تغيير بنود معاهدة السلام النهائية التي لا مفر منها".وقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن موسكو تدعو حصريًا إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسّع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-حديث-أوروبا-عن-السلام-في-ظل-قصف-كييف-أهدافا-مدنية-روسية-نفاق-صارخ-1110292552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_139:0:1251:834_1920x0_80_0_0_45ffab3d6548de25bb2417cba8668c16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
ذكرت وسائل إعلامية أن تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تشير بشأن التنازلات المقدمة لروسيا، إلى أن واشنطن وموسكو اتخذتا القرار الصائب بالتفاوض دون الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره موقع "إنفو بريكس".
وأضاف موقع "إنفو بريكس": "لقد أثبتت كالاس صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات. فإذا كان هذا هو تفكير وزيرة الخارجية الأولى في الاتحاد، فلا يوجد أي مبرر لإشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات".
وأكد المنشور أيضًا أن الطرف المنتصر في أي نزاع، وهو ما لا ينطبق على أوروبا، هو وحده من يملك الحق في تحديد شروط المفاوضات.
وأضاف: "إن خفض أعداد القوات والإنفاق الدفاعي أمر لا يمكن فرضه في اتفاقية السلام إلا من قبل الطرف المنتصر. في حرب بالوكالة، من الواضح أن الغرب ليس هو المنتصر، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأي شيء. أقصى ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو قبول مطالب روسيا بشأن أوكرانيا دون محاولة تغيير بنود معاهدة السلام النهائية التي لا مفر منها".
وفي الثاني من فبراير/ شباط الجاري، صرّحت كالاس بأن الأوكرانيين مستعدون لتقديم "التنازلات الصعبة المطلوبة منهم" في المفاوضات.
وقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أن موسكو تدعو حصريًا إلى تسوية طويلة الأمد دون أي وقف مؤقت لإطلاق النار. ولا يمكن تحقيق هذه التسوية إلا بعد معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسّع حلف الناتو وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا.