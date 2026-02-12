عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: حديث أوروبا عن السلام في ظل قصف كييف أهدافا مدنية روسية نفاق صارخ
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال بوليانسكي، في كلمة خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "بينما يحاول البعض في أبو ظبي إعطاء فرصة للدبلوماسية، فإنهم في كييف يصدرون أوامر بإطلاق النار على اللاجئين من الخلف وتفجير المستشفيات، وفي لندن وبرلين وبروكسل يتجاهلون هذا الأمر بشكل أساسي... إن أي حديث عن السلام يتم طرحه في العواصم الأوروبية الشهيرة يبدو نفاقاً صارخاً في ظل هذه الظروف".وأوضح ميروشنيك في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك": "خلال الأسبوع الماضي، تعرّض 127 مدنيًا لقصف من قبل القوات الأوكرانية النازية، حيث أُصيب 113 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، وقُتل 14 شخصًا".وأشار إلى أن قوات نظام كييف أطلقت ما لا يقل عن 2554 قذيفة على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية خلال الأيام السبعة الماضية، مؤكدًا أن "السبب الأكثر تكرارًا لوفاة أو إصابة المدنيين كان هجمات التشكيلات الأوكرانية باستخدام الطائرات المُسيّرة الهجومية. فخلال السبعة أيام الماضية تضرر 92 مدنيًا جراء غارات الطائرات المُسيّرة الأوكرانية، ما يشكل نحو 72 في المئة من إجمالي المتضررين".وقال إن "ما لا يقل عن 900 ألف مدني في المناطق الروسية المذكورة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".وأفاد بأن ما لا يقل عن 700 ذخيرة أُطلقت على المنشآت المدنية في مقاطعة خيرسون خلال الأيام السبعة الماضية، موضحًا أن مناطق أليوشكينسكي ونوفوكاخوفسكي وكاخوفسكي وغورنوتاييفسكي تعرضت لأكثر القصفات كثافة.
روسيا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن أي حديث عن السلام في أوروبا يبدو نفاقاً صارخاً في ظل ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية.
وقال بوليانسكي، في كلمة خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "بينما يحاول البعض في أبو ظبي إعطاء فرصة للدبلوماسية، فإنهم في كييف يصدرون أوامر بإطلاق النار على اللاجئين من الخلف وتفجير المستشفيات، وفي لندن وبرلين وبروكسل يتجاهلون هذا الأمر بشكل أساسي... إن أي حديث عن السلام يتم طرحه في العواصم الأوروبية الشهيرة يبدو نفاقاً صارخاً في ظل هذه الظروف".

وصرّح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، يوم الثلاثاء، بأن 14 مدنيًا روسيًا لقوا حتفهم خلال الأسبوع الممتد من الثاني إلى الثامن من شباط/ فبراير جراء هجمات قوات نظام كييف.

وأوضح ميروشنيك في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك": "خلال الأسبوع الماضي، تعرّض 127 مدنيًا لقصف من قبل القوات الأوكرانية النازية، حيث أُصيب 113 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، وقُتل 14 شخصًا".
وأشار إلى أن قوات نظام كييف أطلقت ما لا يقل عن 2554 قذيفة على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية خلال الأيام السبعة الماضية، مؤكدًا أن "السبب الأكثر تكرارًا لوفاة أو إصابة المدنيين كان هجمات التشكيلات الأوكرانية باستخدام الطائرات المُسيّرة الهجومية. فخلال السبعة أيام الماضية تضرر 92 مدنيًا جراء غارات الطائرات المُسيّرة الأوكرانية، ما يشكل نحو 72 في المئة من إجمالي المتضررين".

وذكر ميروشنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية كثّفت وتيرة الضربات بالطائرات المُسيّرة والمدفعية والصواريخ على المنشآت المدنية في عدة مناطق، خصوصًا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وغيرهما.

وقال إن "ما لا يقل عن 900 ألف مدني في المناطق الروسية المذكورة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأفاد بأن ما لا يقل عن 700 ذخيرة أُطلقت على المنشآت المدنية في مقاطعة خيرسون خلال الأيام السبعة الماضية، موضحًا أن مناطق أليوشكينسكي ونوفوكاخوفسكي وكاخوفسكي وغورنوتاييفسكي تعرضت لأكثر القصفات كثافة.
