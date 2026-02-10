https://sarabic.ae/20260210/ميروشنيك-14-مدنيا-روسيا-قتلوا-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-خلال-أسبوع-1110201889.html

ميروشنيك: 14 مدنيا روسيا قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع

ميروشنيك: 14 مدنيا روسيا قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع

صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأن 14 مدنيًا روسيًا لقوا حتفهم خلال الأسبوع الممتد من الثاني إلى

وأوضح ميروشنيك في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك": "خلال الأسبوع الماضي، تعرّض 127 مدنيًا لقصف من قبل القوات الأوكرانية النازية، حيث أُصيب 113 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، وقُتل 14 شخصًا".وذكر ميروشنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية كثّفت وتيرة الضربات بالطائرات المُسيّرة والمدفعية والصواريخ على المنشآت المدنية في عدة مناطق، خصوصًا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وغيرهما.وقال إن "ما لا يقل عن 900 ألف مدني في المناطق الروسية المذكورة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".وأفاد بأن ما لا يقل عن 700 ذخيرة أُطلقت على المنشآت المدنية في منطقة خيرسون خلال السبعة أيام الماضية، موضحًا أن مناطق أليوشكينسكي ونوفوكاخوفسكي وكاخوفسكي وغورنوتاييفسكي تعرضت لأكثر القصفات كثافة.

