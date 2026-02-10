عربي
ميروشنيك: 14 مدنيا روسيا قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع
ميروشنيك: 14 مدنيا روسيا قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع
ميروشنيك: 14 مدنيا روسيا قتلوا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع
وأوضح ميروشنيك في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك": "خلال الأسبوع الماضي، تعرّض 127 مدنيًا لقصف من قبل القوات الأوكرانية النازية، حيث أُصيب 113 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، وقُتل 14 شخصًا".وذكر ميروشنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية كثّفت وتيرة الضربات بالطائرات المُسيّرة والمدفعية والصواريخ على المنشآت المدنية في عدة مناطق، خصوصًا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وغيرهما.وقال إن "ما لا يقل عن 900 ألف مدني في المناطق الروسية المذكورة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".وأفاد بأن ما لا يقل عن 700 ذخيرة أُطلقت على المنشآت المدنية في منطقة خيرسون خلال السبعة أيام الماضية، موضحًا أن مناطق أليوشكينسكي ونوفوكاخوفسكي وكاخوفسكي وغورنوتاييفسكي تعرضت لأكثر القصفات كثافة.
صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأن 14 مدنيًا روسيًا لقوا حتفهم خلال الأسبوع الممتد من الثاني إلى الثامن من فبراير/ شباط، جراء هجمات قوات نظام كييف.
وأوضح ميروشنيك في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك": "خلال الأسبوع الماضي، تعرّض 127 مدنيًا لقصف من قبل القوات الأوكرانية النازية، حيث أُصيب 113 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، وقُتل 14 شخصًا".

وأشار إلى أن قوات نظام كييف أطلقت ما لا يقل عن 2554 قذيفة على أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية خلال الأيام السبعة الماضية، مؤكدًا أن "السبب الأكثر تكرارًا لوفاة أو إصابة المدنيين كان هجمات التشكيلات الأوكرانية باستخدام الطائرات المُسيّرة الهجومية. فخلال السبعة أيام الماضية تضرر 92 مدنيًا جراء غارات الطائرات المُسيّرة الأوكرانية، ما يشكل نحو 72 في المئة من إجمالي المتضررين".

وذكر ميروشنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية كثّفت وتيرة الضربات بالطائرات المُسيّرة والمدفعية والصواريخ على المنشآت المدنية في عدة مناطق، خصوصًا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وغيرهما.
وقال إن "ما لا يقل عن 900 ألف مدني في المناطق الروسية المذكورة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني على دونيتسك بصواريخ بعيدة المدى
30 يونيو 2025, 22:58 GMT
وأفاد بأن ما لا يقل عن 700 ذخيرة أُطلقت على المنشآت المدنية في منطقة خيرسون خلال السبعة أيام الماضية، موضحًا أن مناطق أليوشكينسكي ونوفوكاخوفسكي وكاخوفسكي وغورنوتاييفسكي تعرضت لأكثر القصفات كثافة.
