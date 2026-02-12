أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيجلب-الحرب-إلى-أوروبا-1110291482.html
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T13:12+0000
2026-02-12T13:12+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d77ab1b4fd4b43e3a72fbf5246e8b5c9.jpg
كتب أوربان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يطالب زيلينسكي علنًا بعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ويرى فيها ضمانة للأمن العسكري، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يجلب السلام، بل سيجلب الحرب إلى أوروبا".وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".وصف أوربان سابقاً خطة الاتحاد الأوروبي لقبول أوكرانيا جزئياً في الاتحاد الأوروبي في عام 2027، متجاوزاً حق النقض المجري، بأنها إعلان حرب على المجر .في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها. ومع ذلك، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام كييف.سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلامبسبب الطاقة الروسية... أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"
https://sarabic.ae/20260211/أوربان-المجر-تدين-خطة-ضم-أوكرانيا-جزئيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110246501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_df0165c4316df4aea50b3fec537d9e2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا

13:12 GMT 12.02.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم هذا التهديد لأمنها.
كتب أوربان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يطالب زيلينسكي علنًا بعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ويرى فيها ضمانة للأمن العسكري، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يجلب السلام، بل سيجلب الحرب إلى أوروبا".

وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" .

وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
أمس, 11:14 GMT
وصف أوربان سابقاً خطة الاتحاد الأوروبي لقبول أوكرانيا جزئياً في الاتحاد الأوروبي في عام 2027، متجاوزاً حق النقض المجري، بأنها إعلان حرب على المجر .

في يونيو/حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة الدول المرشحة. وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بأن هذا القرار كان رمزيًا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.

في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها. ومع ذلك، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام كييف.
سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلام
بسبب الطاقة الروسية... أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала