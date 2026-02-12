https://sarabic.ae/20260212/أوربان-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-سيجلب-الحرب-إلى-أوروبا-1110291482.html
وصف أوربان سابقاً خطة الاتحاد الأوروبي لقبول أوكرانيا جزئياً في الاتحاد الأوروبي في عام 2027، متجاوزاً حق النقض المجري، بأنها إعلان حرب على المجر .في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها. ومع ذلك، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام كييف.سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلامبسبب الطاقة الروسية... أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"
كتب أوربان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يطالب زيلينسكي علنًا بعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ويرى فيها ضمانة للأمن العسكري، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يجلب السلام، بل سيجلب الحرب إلى أوروبا".
وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" .
وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".
وصف أوربان سابقاً خطة الاتحاد الأوروبي لقبول أوكرانيا جزئياً في الاتحاد الأوروبي في عام 2027، متجاوزاً حق النقض المجري، بأنها إعلان حرب على المجر .
في يونيو/حزيران 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا صفة الدول المرشحة. وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بأن هذا القرار كان رمزيًا إلى حد كبير، ويهدف إلى دعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.
في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بأنه حق سيادي لها. ومع ذلك، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام كييف.