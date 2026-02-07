بسبب الطاقة الروسية... أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
بسبب الطاقة الروسية... أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"
وأضاف أوربان: "يجب على الأوكرانيين أن يدركوا ضرورة التوقف عن المطالبة المستمرة من بروكسل بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".وأكد رئيس الوزراء المجري خلال فعالية انتخابية في سومباتهي، أن "من يفعل ذلك ليس خصمًا فحسب، بل عدو للمجر".كما صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، فإنه في حال وصول المعارضة إلى السلطة عقب الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان، فإنها سترفض النفط والغاز من روسيا، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المجري.من جانبه، أشار أوربان إلى أن "موسكو تضمن أمن المجر بتزويدها بالطاقة؛ فالمواطنون العاديون لا يستبدلون موردًا موثوقًا بمورد غير موثوق".وأعلنت المجر وسلوفاكيا عزمهما رفع دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذا القرار.وقد صرّحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، إذ سيزيد ذلك من اعتماده على الأسعار المرتفعة، حيث ستستمر عمليات الشراء، ولكن عبر وسطاء.أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبيبمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوكرانيا أصبحت "عدوًا للمجر" بسبب رغبتها في حرمان بودابست من موارد الطاقة الروسية.
وأضاف أوربان: "يجب على الأوكرانيين أن يدركوا ضرورة التوقف عن المطالبة المستمرة من بروكسل بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".

وأردف: "طالما استمرت أوكرانيا في ذلك، فهي عدوتنا، تنتهك كييف مصالحنا الأساسية بمطالبتها المستمرة وتحريضها بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".

وأكد رئيس الوزراء المجري خلال فعالية انتخابية في سومباتهي، أن "من يفعل ذلك ليس خصمًا فحسب، بل عدو للمجر".
كما صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، فإنه في حال وصول المعارضة إلى السلطة عقب الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان، فإنها سترفض النفط والغاز من روسيا، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المجري.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
المجر تطعن بقرار حظر واردات الطاقة الروسية في محكمة الاتحاد الأوروبي
3 فبراير, 04:26 GMT
من جانبه، أشار أوربان إلى أن "موسكو تضمن أمن المجر بتزويدها بالطاقة؛ فالمواطنون العاديون لا يستبدلون موردًا موثوقًا بمورد غير موثوق".

في نهاية يناير/ كانون الثاني، وافق الاتحاد الأوروبي نهائياً على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير 2027، والغاز المنقول عبر الأنابيب اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول 2027.

وأعلنت المجر وسلوفاكيا عزمهما رفع دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذا القرار.
وقد صرّحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، إذ سيزيد ذلك من اعتماده على الأسعار المرتفعة، حيث ستستمر عمليات الشراء، ولكن عبر وسطاء.
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
بمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
