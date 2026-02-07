أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

15:18 GMT 07.02.2026
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي قد يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، لكن انضمامها إليه أمر مرفوض تماما، لأنه سيجر الاتحاد إلى صراع مع روسيا.
وأضاف أوربان: "لذا، نحن بحاجة إلى تطوير نوع من التعاون مع الأوكرانيين يكون مفيداً لكلينا، ليس تعاونا يفيدهم وحدهم، أو تعاونا قد يدمرنا، بل تعاوناً يفيدنا جميعا، كشراكة استراتيجية".
وأردف في لقاء تلفزيوني، خلال فعالية انتخابية في مدينة سومباتهي، غربي البلاد: "كيف سنتاجر، كيف سنستثمر؟ دون أن نحمّل أنفسنا التزامات تُجرّنا إلى حرب مع روسيا، هذا أمرٌ غير مقبول، لذلك، يجب علينا التعاون مع الأوكرانيين، لكن لا يمكننا حتى الحديث عن العضوية (عضوية أوكرانيا في الاتحاد الاوروبي)".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
أوربان ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 800 مليار يورو لكييف
8 يناير, 12:49 GMT

وتابع أوربان قائلا: "لا ينبغي السماح للأوكرانيين بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، لأن ذلك سيُؤدي إلى تهديدٍ دائمٍ بالحرب".

وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيدمر الزراعة الأوروبية، وأن "الأمن العام في المجر سيتدهور بسبب الجريمة الأوكرانية".
بمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
