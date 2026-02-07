https://sarabic.ae/20260207/أوربان-يستبعد-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1110109277.html
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي قد يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، لكن انضمامها إليه أمر مرفوض تماما، لأنه سيجر الاتحاد... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T15:18+0000
2026-02-07T15:18+0000
2026-02-07T15:18+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وأضاف أوربان: "لذا، نحن بحاجة إلى تطوير نوع من التعاون مع الأوكرانيين يكون مفيداً لكلينا، ليس تعاونا يفيدهم وحدهم، أو تعاونا قد يدمرنا، بل تعاوناً يفيدنا جميعا، كشراكة استراتيجية".وأردف في لقاء تلفزيوني، خلال فعالية انتخابية في مدينة سومباتهي، غربي البلاد: "كيف سنتاجر، كيف سنستثمر؟ دون أن نحمّل أنفسنا التزامات تُجرّنا إلى حرب مع روسيا، هذا أمرٌ غير مقبول، لذلك، يجب علينا التعاون مع الأوكرانيين، لكن لا يمكننا حتى الحديث عن العضوية (عضوية أوكرانيا في الاتحاد الاوروبي)".وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيدمر الزراعة الأوروبية، وأن "الأمن العام في المجر سيتدهور بسبب الجريمة الأوكرانية".بمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
https://sarabic.ae/20260108/أوربان-ينتقد-خطط-الاتحاد-الأوروبي-لتخصيص-800-مليار-يورو-لكييف-1109025184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي قد يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، لكن انضمامها إليه أمر مرفوض تماما، لأنه سيجر الاتحاد إلى صراع مع روسيا.
وأضاف أوربان: "لذا، نحن بحاجة إلى تطوير نوع من التعاون مع الأوكرانيين يكون مفيداً لكلينا، ليس تعاونا يفيدهم وحدهم، أو تعاونا قد يدمرنا، بل تعاوناً يفيدنا جميعا، كشراكة استراتيجية".
وأردف في لقاء تلفزيوني، خلال فعالية انتخابية في مدينة سومباتهي، غربي البلاد: "كيف سنتاجر، كيف سنستثمر؟ دون أن نحمّل أنفسنا التزامات تُجرّنا إلى حرب مع روسيا، هذا أمرٌ غير مقبول، لذلك، يجب علينا التعاون مع الأوكرانيين، لكن لا يمكننا حتى الحديث عن العضوية (عضوية أوكرانيا في الاتحاد الاوروبي)".
وتابع أوربان قائلا: "لا ينبغي السماح للأوكرانيين بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، لأن ذلك سيُؤدي إلى تهديدٍ دائمٍ بالحرب".
وأشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيدمر الزراعة الأوروبية، وأن "الأمن العام في المجر سيتدهور بسبب الجريمة الأوكرانية".