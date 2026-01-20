عربي
افتتاح معرض "ديمدكس" للدفاع البحري في قطر بمشاركة سفن حربية روسية
افتتاح معرض "ديمدكس" للدفاع البحري في قطر بمشاركة سفن حربية روسية
سبوتنيك عربي
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن معرضًا للسفن الحربية التابعة لبحرية 5 دول، من بينها روسيا الاتحادية، افتُتح يوم أمس الاثنين، في ميناء حمد بدولة قطر، كجزء من... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وقام قادة البحرية القطرية ووفود أجنبية بتفقد 8 سفن راسية في ميناء حمد، من بينها الفرقاطة متعددة المهام "مارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وسفينة الإنزال البحرية القطرية "الفلق"، والفرقاطة الفرنسية "بروفانس".وحضر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمكس - 2026"، وأشار إلى أن "المعرض يُعدّ المنصة العالمية الرائدة في هذا المجال، ويتزايد الاهتمام به بفضل الشراكات المهمة والاستثمارات الكبيرة، التي تحفّز الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية لأنظمة الدفاع والأمن في خدمة الاستقرار والسلام الدوليين".ومن المتوقع أن يزور المعرض هذا العام أكثر من 25 ألف زائر، وتُعدّ النسخة التاسعة من "ديمدكس"، الأكبر على الإطلاق والأوسع منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2008، حيث تشهد مشاركة واسعة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب حضور قياسي للوفود الرسمية وكبار الشخصيات.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن سفنًا حربية من روسيا الاتحادية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، دخلت ميناء حمد في الدوحة، للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي "ديمدكس - 2026"."روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن معرضًا للسفن الحربية التابعة لبحرية 5 دول، من بينها روسيا الاتحادية، افتُتح يوم أمس الاثنين، في ميناء حمد بدولة قطر، كجزء من المعرض والمؤتمر الدولي التاسع للدفاع البحري "ديمدكس - 2026".
وقام قادة البحرية القطرية ووفود أجنبية بتفقد 8 سفن راسية في ميناء حمد، من بينها الفرقاطة متعددة المهام "مارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وسفينة الإنزال البحرية القطرية "الفلق"، والفرقاطة الفرنسية "بروفانس".

وستكون السفن مفتوحة لجميع زوار المعرض من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحضر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمكس - 2026"، وأشار إلى أن "المعرض يُعدّ المنصة العالمية الرائدة في هذا المجال، ويتزايد الاهتمام به بفضل الشراكات المهمة والاستثمارات الكبيرة، التي تحفّز الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية لأنظمة الدفاع والأمن في خدمة الاستقرار والسلام الدوليين".
طائرات روسية دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
روسيا تعرض أحدث مسيراتها المتعددة الأغراض في الإمارات
أمس, 08:48 GMT
ومن المتوقع أن يزور المعرض هذا العام أكثر من 25 ألف زائر، وتُعدّ النسخة التاسعة من "ديمدكس"، الأكبر على الإطلاق والأوسع منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2008، حيث تشهد مشاركة واسعة لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب حضور قياسي للوفود الرسمية وكبار الشخصيات.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن سفنًا حربية من روسيا الاتحادية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، دخلت ميناء حمد في الدوحة، للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي "ديمدكس - 2026".
"روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030
روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
