"روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030
"روس أوبورون إكسبورت": الطلب العالمي على مسيرات الـ"كاميكازي" سينمو بنسبة 400 % بحلول عام 2030
أكد ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، للصحفيين قبيل انطلاق فعاليات معرض "أومكس وسيمتكس - 2026" في الإمارات العربية المتحدة، أن
وأشار ميخيف إلى أن منظومة الطائرات المسيرة "لانتسيت" للاستطلاع والضربات، دمرت أكثر من 4000 مركبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.ويشمل نظام الاستطلاع والهجوم "لانتسيت - إي"، الذي يُعرض في معرض "أومكس وسيمتكس - 2026"، ميزات عدة منها، انخفاض المقطع الراداري والبصمة الصوتية، ومقاومة الحرب الإلكترونية، والقدرة على المناورة الدقيقة في جميع الاتجاهات، فضلًا عن سرعة النشر وسهولة الاستخدام.وخلال هذا الحدث، الذي سيُقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026 ، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.
أكد ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، للصحفيين قبيل انطلاق فعاليات معرض "أومكس وسيمتكس - 2026" في الإمارات العربية المتحدة، أن الطلب العالمي على الطائرات المسيرة سينمو بنسبة 120% بحلول عام 2030، وعلى طائرات الـ"كاميكازي" بنسبة 400%.
وأشار ميخيف إلى أن منظومة الطائرات المسيرة "لانتسيت" للاستطلاع والضربات، دمرت أكثر من 4000 مركبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ويشمل نظام الاستطلاع والهجوم "لانتسيت - إي"، الذي يُعرض في معرض "أومكس وسيمتكس - 2026"، ميزات عدة منها، انخفاض المقطع الراداري والبصمة الصوتية، ومقاومة الحرب الإلكترونية، والقدرة على المناورة الدقيقة في جميع الاتجاهات، فضلًا عن سرعة النشر وسهولة الاستخدام.
وستنظم شركة "روس أوبورون إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، جناحًا روسيًا موحدًا لأول مرة في معرض ومؤتمر "أوميكس وسيمتكس 2026 الدولي" لأنظمة الطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال هذا الحدث، الذي سيُقام في أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2026 ، ستعرض الشركة المتخصصة في التصدير أحدث حلول الطائرات المسيرة المحلية، وستناقش آفاق هذا القطاع مع وفود من دول أجنبية.