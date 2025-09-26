https://sarabic.ae/20250926/لحظة-تدمير-زورقين-أوكرانيين-مفخخين-في-البحر-الأسود-فيديو-1105291082.html
لحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير الأهداف المعادية التي تم رصدها من قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، وذلك باستخدام أسلحة خفيفة وطائرات مسيرة من طراز "لانتسيت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديوبعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
الأخبار
