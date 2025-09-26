عربي
مدار الليل والنهار
لحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
لحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T10:54+0000
2025-09-26T10:54+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101854/25/1018542587_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_d975d01ab281d2710fda7853d3ba31fb.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير الأهداف المعادية التي تم رصدها من قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، وذلك باستخدام أسلحة خفيفة وطائرات مسيرة من طراز "لانتسيت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديوبعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير الأهداف المعادية التي تم رصدها من قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، وذلك باستخدام أسلحة خفيفة وطائرات مسيرة من طراز "لانتسيت".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية
09:38 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
