https://sarabic.ae/20250926/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوناكوفكا-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-الروسية-1105288619.html

القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T09:38+0000

2025-09-26T09:38+0000

2025-09-26T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية... واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لخمسة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي، ولواء مدفعية، ولواء هجوم محمول جوًا، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي. وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تشكيلات من ثلاثة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، تكبد العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر تصل إلى 1250 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و62 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وتابعت: "خسر العدو أكثر من 1605 عسكري، و10 مركبات قتالية مدرعة، و108 مركبات، و18 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 59 مركزًا للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 39 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وأضاف بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بيريزوف وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ودمرت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءً بحريًا، ولواءً للحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و11 قطعة مدفعية ميدانية".وتابع البيان أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق وست ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوات العمليات الخاصة، والقوميين، والمرتزقة الأجانب".وتم استهداف عددا من الألوية الأوكرانية، و خسر العدو نحو 3675 جندياً، وثلاث دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و38 مركبة، و12 قطعة مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديوبعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html

https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-حررت-205-بلدات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-عام-2025--الدفاع-الروسية-1105249970.html

https://sarabic.ae/20250925/دبابة-تي--80-روسية-تعطل-تناوب-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسنوأرميسك--الدفاع-الروسية-1105232281.html

https://sarabic.ae/20250924/قوات-الغرب-تلاحق-فلول-القوات-الأوكرانية-في-بلدة-كيروفسك-الدفاع-الروسية-1105206224.html

https://sarabic.ae/20250924/الدفاع-الحوي-الروسي-يسقط-70-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105191565.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا