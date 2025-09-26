القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250926/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوناكوفكا-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-الروسية-1105288619.html
القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T09:38+0000
2025-09-26T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية... واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لخمسة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي، ولواء مدفعية، ولواء هجوم محمول جوًا، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي. وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تشكيلات من ثلاثة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، تكبد العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر تصل إلى 1250 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و62 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وتابعت: "خسر العدو أكثر من 1605 عسكري، و10 مركبات قتالية مدرعة، و108 مركبات، و18 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 59 مركزًا للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 39 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وأضاف بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بيريزوف وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ودمرت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءً بحريًا، ولواءً للحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و11 قطعة مدفعية ميدانية".وتابع البيان أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق وست ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوات العمليات الخاصة، والقوميين، والمرتزقة الأجانب".وتم استهداف عددا من الألوية الأوكرانية، و خسر العدو نحو 3675 جندياً، وثلاث دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و38 مركبة، و12 قطعة مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديوبعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
https://sarabic.ae/20250925/القوات-الروسية-حررت-205-بلدات-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-عام-2025--الدفاع-الروسية-1105249970.html
https://sarabic.ae/20250925/دبابة-تي--80-روسية-تعطل-تناوب-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسنوأرميسك--الدفاع-الروسية-1105232281.html
https://sarabic.ae/20250924/قوات-الغرب-تلاحق-فلول-القوات-الأوكرانية-في-بلدة-كيروفسك-الدفاع-الروسية-1105206224.html
https://sarabic.ae/20250924/الدفاع-الحوي-الروسي-يسقط-70-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105191565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11961a85650de0ba8de68ad9d739f2ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع الروسية

09:38 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 10:04 GMT 26.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية... واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لخمسة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي، ولواء مدفعية، ولواء هجوم محمول جوًا، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي. وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف تشكيلات من ثلاثة ألوية آلية، ولواء مشاة ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، تكبد العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر تصل إلى 1250 عسكريًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و62 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت 11 لواءً أوكرانيًا خلال الأسبوع الماضي، وخسر العدو أكثر من 1605 عسكري.
وتابعت: "خسر العدو أكثر من 1605 عسكري، و10 مركبات قتالية مدرعة، و108 مركبات، و18 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 59 مركزًا للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 39 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية
أمس, 12:39 GMT
وأضاف بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بيريزوف وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. ودمرت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية، ولواء هجوم تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءً بحريًا، ولواءً للحرس الوطني. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2135 جنديًا، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، و11 قطعة مدفعية ميدانية".
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجةً لعمليات استباقية وحاسمة، حررت بلدة بيريزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال الأسبوع الماضي، تم تطهير 25.5 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الواقعة جنوب خزان كليبان-بيك من النازيين الجدد.
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
أمس, 06:24 GMT
وتابع البيان أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية هجومًا واسع النطاق وست ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوات العمليات الخاصة، والقوميين، والمرتزقة الأجانب".
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت عملياتها الهجومية النشطة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
24 سبتمبر, 12:47 GMT
وتم استهداف عددا من الألوية الأوكرانية، و خسر العدو نحو 3675 جندياً، وثلاث دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و38 مركبة، و12 قطعة مدفعية.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 24 قنبلة جوية موجّهة، وخمسة صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و1724 طائرة مسيّرة.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية - وزارة الدفاع
24 سبتمبر, 04:41 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала